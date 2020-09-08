Сімейний мінівен Mitsubishi перетворили на авто для професійного ралі

Mitsubishi Motors перетворила Xpander на спорткар, який зможе брати участь в чемпіонаті з ралі Австралії й Нової Зеландії в класі AP4 (боліди на базі серійних моделей з моторами потужністю до 1600 кубічних сантиметрів). Для цього авто зазнало низки змін і доопрацювань.

Сімейний мінівен отримав усі атрибути, необхідні для професійних гонок: потужний мотор, секвентальну коробку передач і каркас безпеки.

Це цікаво: Каньє Вест подарував другу український всюдихід: фотофакт

Ралійний Xpander отримав шасі і турбомотор 4B11T від Evolution X: його робочий об'єм складає 1,6 літра, а потужність – 350 кінських сил і 556 Нм крутного моменту. Двигун поєднується з шестиступінчастою механічною секвентальною коробкою передач Sadev і постійним повним приводом з трьома диференціалами. Підвіску замінили на спортивну з примусовою регулюванням жорсткості.

Для зниження ваги інженери позбулися зайвих крісел і обробки в салоні, встановили гоночні "ковші", трубчастий каркас безпеки і гоночні прилади.

Новинку отримає команда Team Ralliart New Zealand, яка раніше виступала на Mitsubishi Lancer Evolution і хетчбеках Mirage. Ралійний Xpander AP4 уже пройшов необхідні тести і незабаром стане повноцінним учасником чемпіонату.

Серед переваг семимісного мінівена – 20-сантиметровий кліренс, 16 утримувачів для пляшок у салоні, 12-вольт розетки і лотки для смартфонів на кожному ряду сидінь, а також клімат-контроль з вісьмома налаштуваннями потужності для передніх пасажирів і чотирма для задніх. Модель оснащується півторалітровим мотором потужністю 105 кінських сил, який може працювати як з п'ятиступінчастою "механікою", так і з чотирьохдіапазонним "автоматом". Привід – тільки передній.

На українському ринку модель не представлена.

Читайте також: Volkswagen показала туристичну версію компактвена Caddy