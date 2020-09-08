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Сімейний мінівен Mitsubishi перетворили на авто для професійного ралі
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Mitsubishi Motors перетворила Xpander на спорткар, який зможе брати участь в чемпіонаті з ралі Австралії й Нової Зеландії в класі AP4 (боліди на базі серійних моделей з моторами потужністю до 1600 кубічних сантиметрів). Для цього авто зазнало низки змін і доопрацювань.
Сімейний мінівен отримав усі атрибути, необхідні для професійних гонок: потужний мотор, секвентальну коробку передач і каркас безпеки.
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Ралійний Xpander отримав шасі і турбомотор 4B11T від Evolution X: його робочий об'єм складає 1,6 літра, а потужність – 350 кінських сил і 556 Нм крутного моменту. Двигун поєднується з шестиступінчастою механічною секвентальною коробкою передач Sadev і постійним повним приводом з трьома диференціалами. Підвіску замінили на спортивну з примусовою регулюванням жорсткості.
Для зниження ваги інженери позбулися зайвих крісел і обробки в салоні, встановили гоночні "ковші", трубчастий каркас безпеки і гоночні прилади.
Новинку отримає команда Team Ralliart New Zealand, яка раніше виступала на Mitsubishi Lancer Evolution і хетчбеках Mirage. Ралійний Xpander AP4 уже пройшов необхідні тести і незабаром стане повноцінним учасником чемпіонату.
Серед переваг семимісного мінівена – 20-сантиметровий кліренс, 16 утримувачів для пляшок у салоні, 12-вольт розетки і лотки для смартфонів на кожному ряду сидінь, а також клімат-контроль з вісьмома налаштуваннями потужності для передніх пасажирів і чотирма для задніх. Модель оснащується півторалітровим мотором потужністю 105 кінських сил, який може працювати як з п'ятиступінчастою "механікою", так і з чотирьохдіапазонним "автоматом". Привід – тільки передній.
На українському ринку модель не представлена.
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