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Сімейний мінівен Mitsubishi перетворили на авто для професійного ралі

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Mitsubishi Xpander підготували до ралі - фото 1
Mitsubishi Xpander підготували до ралі

Mitsubishi Motors перетворила Xpander на спорткар, який зможе брати участь в чемпіонаті з ралі Австралії й Нової Зеландії в класі AP4 (боліди на базі серійних моделей з моторами потужністю до 1600 кубічних сантиметрів). Для цього авто зазнало низки змін і доопрацювань.

Сімейний мінівен отримав усі атрибути, необхідні для професійних гонок: потужний мотор, секвентальну коробку передач і каркас безпеки.

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Ралійний Xpander отримав шасі і турбомотор 4B11T від Evolution X: його робочий об'єм складає 1,6 літра, а потужність – 350 кінських сил і 556 Нм крутного моменту. Двигун поєднується з шестиступінчастою механічною секвентальною коробкою передач Sadev і постійним повним приводом з трьома диференціалами. Підвіску замінили на спортивну з примусовою регулюванням жорсткості.

Сімейний мінівен Mitsubishi перетворили на авто для професійного ралі - фото 424330
Сімейний мінівен Mitsubishi перетворили на авто для професійного ралі - фото 424327

Для зниження ваги інженери позбулися зайвих крісел і обробки в салоні, встановили гоночні "ковші", трубчастий каркас безпеки і гоночні прилади.

Новинку отримає команда Team Ralliart New Zealand, яка раніше виступала на Mitsubishi Lancer Evolution і хетчбеках Mirage. Ралійний Xpander AP4 уже пройшов необхідні тести і незабаром стане повноцінним учасником чемпіонату.

Сімейний мінівен Mitsubishi перетворили на авто для професійного ралі - фото 424329
Сімейний мінівен Mitsubishi перетворили на авто для професійного ралі - фото 424326

Серед переваг семимісного мінівена – 20-сантиметровий кліренс, 16 утримувачів для пляшок у салоні, 12-вольт розетки і лотки для смартфонів на кожному ряду сидінь, а також клімат-контроль з вісьмома налаштуваннями потужності для передніх пасажирів і чотирма для задніх. Модель оснащується півторалітровим мотором потужністю 105 кінських сил, який може працювати як з п'ятиступінчастою "механікою", так і з чотирьохдіапазонним "автоматом". Привід – тільки передній.

Сімейний мінівен Mitsubishi перетворили на авто для професійного ралі - фото 424328
Сімейний мінівен Mitsubishi перетворили на авто для професійного ралі - фото 424325

На українському ринку модель не представлена.

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Джерело: Motor
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