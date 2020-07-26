Ілон Маск посварився з коханою у Twitter через займенники

Засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск розсварився зі своєю дівчиною через один допис у Twitter. Здається, пара вийшла на новий рівень стосунків у соцмережах.

Знаменитий інженер та підприємець Ілон Маск знову активізувався у соцмережі Twitter, через що його дівчині співачці Граймс довелось попросити його вимкнути телефон.

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Взагалі сварка почалась з допису Маска про те, що "Займенники – відстій". Це висловлювання стосувалось до трансгендерних людей, тож засновник SpaceX так показав, що вони надто серйозно ставляться до того, які саме займенники використовують щодо них. Пост зібрав чимало негативних коментарів, а серед розлючених коментаторів засвітилась і кохана Ілона співачка Граймс.

"Я люблю тебе, але, будь ласка, вимкни свій телефон чи подзвони мені. Я не можу підтримувати ненависть. Будь ласка, припини це", – зазначила вона. Через деяких час коментар зник, але скріншоти не горять.

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