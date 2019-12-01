Ілон Маск представив кіберсову

Інтернет, натхненний дизайном Tesla Cybertruck, вибухнув величезною кількістю фотожаб після прем'єри пікапа. Суть їх – у наданні полігональних форм Cybertruck відомим предметам. Але Маск – той ще троль, сам здатний посміятися. Результатом цього стала... кіберсова.

На зображенні – сова, виконана в дусі Cybertruck. Ілон Маск опублікував зображення з питанням: "Вам подобається наша сова?". А в наступному твіті доповнив – "вона штучна".

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Do you like our owl? pic.twitter.com/4fNOEv3N5b — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2019

Незрозуміло, чи є це сова звичайним зображенням, або все-таки вона втілена в металі, як і "кібертрак", але щонайменше одне реальне застосування їй придумати можна. Якщо у пікапа опціональним є квадроцикл Cyberquad (теж футуристичного виду), то що заважає Tesla викотити опцію безпілотника у вигляді такої сови?

Здається, такий екстравагантний аксесуар люди замовляли б частіше за сам автопілот.

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