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Ілон Маск представив кіберсову

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Маск просто потролив користувачів мережі - фото 1
Маск просто потролив користувачів мережі

Інтернет, натхненний дизайном Tesla Cybertruck, вибухнув величезною кількістю фотожаб після прем'єри пікапа. Суть їх – у наданні полігональних форм Cybertruck відомим предметам. Але Маск – той ще троль, сам здатний посміятися. Результатом цього стала... кіберсова.

На зображенні – сова, виконана в дусі Cybertruck. Ілон Маск опублікував зображення з питанням: "Вам подобається наша сова?". А в наступному твіті доповнив – "вона штучна".

І ще: Tesla поставить на свої авто лазери замість двірників

Незрозуміло, чи є це сова звичайним зображенням, або все-таки вона втілена в металі, як і "кібертрак", але щонайменше одне реальне застосування їй придумати можна. Якщо у пікапа опціональним є квадроцикл Cyberquad (теж футуристичного виду), то що заважає Tesla викотити опцію безпілотника у вигляді такої сови?

Здається, такий екстравагантний аксесуар люди замовляли б частіше за сам автопілот.

Читайте також: LEGO потролив новий пікап Ілона Маска: їхній варіант нічим не гірший

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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