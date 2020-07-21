Ілон Маск показав нове фото з двомісячним сином

Глава Tesla і Space X Ілон Маск знову порадував шанувальників свіжим знімком з малюком. Так, 48-річний підприємець поділився у Twitter теплим фото з сином від співачки Граймс.

На своїй сторінці у Twitter Ілон Маск, який в травні цього року ушосте став татом, опублікував зворушливий кадр, на якому тримає хлопчика на руках. Підприємець також додав підпис до фото німецькою мовою.

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"Дитина ще не вміє користуватися ложкою", – прокоментував знімок Ілон.

Нагадаємо, що Граймс і Ілон назвали сина "X Æ A-12 Маск". Молода мама пояснила значення імені свого первістка так: X означає "невідому змінну", Æ – це її "ельфійське написання Ai" (що означає любов і/або штучний інтелект), A-12 – має стосунок до літака, який є "попередником SR- 17 "(їхнього улюбленого літака). Буква А також відноситься до "Архангелу" – її улюбленої пісні.

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