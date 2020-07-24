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Ілон Маск показав ескіз тунелю під Лас-Вегасом: візуалізація

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Тунель компанії The Boring Company - фото 1
Тунель компанії The Boring Company / itc

Засновник компанії The Boring Company та власник SpaceX i Tesla Ілон Маск показав ескіз швидкісного тунелю під Лас-Вегасом. Візуалізація з'явилася на сторінці мільярдера в Twitter.

На кадрі можна помітити автомобілі Tesla, які будуть переміщатися разом з пасажирами до пункту призначення і назад за допомогою спеціальної роботизованої платформи.

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"Скоро буде", – підписав Маск публікацію ескізу.

За задумом інженерів з The Boring Company, таке рішення дозволить істотно розбавити міський трафік, зменшивши кількість ДТП і пробок. Також відомо, що перевозити пасажирів по тунелю будуть електрокари від Tesla, які зможуть розганятися до 250 км на годину.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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