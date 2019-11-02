Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Ілон Маск попрощався з Twitter, і ось чому

  • 31
Маск попрощався з Twitter - фото 1
Маск попрощався з Twitter / gettyimages

Засновник Space X та Tesla Ілон Маск вирішив попрощатись з іще однією соціальною мережею, і нею став Twitter. Щоправда, зробив це знаменитий інженер саме на своїй Twitter-сторінці. Чому – читайте далі.

Відомий американський підприємець Ілон Маск продовжує позбавлятись соцмереж. Після скандалів щодо безпеки користувачів у Facebook Ілон офіційно видалив свій профіль та сторінки власних компаній, а тепер інженер дійшов і до Twitter. Саме так він і написав про те, що не надто задоволений цією платформою.

І ще: Ілона Маска звинуватив у плагіаті брат колумбійського наркобарона

"Не впевнений у користі Twitter. Reddit (розважальний та новинний сервіс, де топи створюють користувачі, – ред.) все ще здається мені хорошим. Відключаюсь", зазначив Маск.

Варто наголосити, що саме Twitter був однією із мереж, де творець Tesla доволі активно ділився різними новинками та своїми думками. Через це він отримував не лише чималий відгук від користувачів, а й проблеми з інвесторами та компаніями.

Ілон Маск попрощався з Twitter, і ось чому - фото 365457

Читайте також: Максимум зручності: Google показав оновлений інтерфейс YouTube для смартфонів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай фільм з Арнольдом Шварценеггером за кадром
  • 31 жовтня, 10:15
  • 500
Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
  • 28 жовтня, 17:30
  • 349
Нові фільми листопада 2019: найкрутіші кінопрем'єри місяця
  • 31 жовтня, 14:31
  • 513
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології