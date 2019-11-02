Ілон Маск попрощався з Twitter, і ось чому

Засновник Space X та Tesla Ілон Маск вирішив попрощатись з іще однією соціальною мережею, і нею став Twitter. Щоправда, зробив це знаменитий інженер саме на своїй Twitter-сторінці. Чому – читайте далі.

Відомий американський підприємець Ілон Маск продовжує позбавлятись соцмереж. Після скандалів щодо безпеки користувачів у Facebook Ілон офіційно видалив свій профіль та сторінки власних компаній, а тепер інженер дійшов і до Twitter. Саме так він і написав про те, що не надто задоволений цією платформою.

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"Не впевнений у користі Twitter. Reddit (розважальний та новинний сервіс, де топи створюють користувачі, – ред.) все ще здається мені хорошим. Відключаюсь", – зазначив Маск.

Варто наголосити, що саме Twitter був однією із мереж, де творець Tesla доволі активно ділився різними новинками та своїми думками. Через це він отримував не лише чималий відгук від користувачів, а й проблеми з інвесторами та компаніями.

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