Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Ілон Маск пообіцяв нагороду в 100 мільйонів доларів за нову розробку

  • 56
Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / instagram

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск пообіцяв заплатити 100 мільйонів доларів розробникам найкращої технології з уловлення та зберігання вуглекислого газу. Він оголосив конкурс на своїй сторінці в Twitter.

"Я пожертвую 100 мільйонів доларів як приз за найкращу технологію уловлювання вуглецю", – написав Маск. Також він пообіцяв розкрити подробиці пропозиції на наступному тижні.

І ще: 154 рази просив дозволу: Ілон Маск відповів надокучливому розробнику ігор

Під уловлюванням і зберіганням вуглекислого газу мається на увазі процес, що включає відділення вуглекислого газу (СО2) від промислових і енергетичних джерел і довгострокову ізоляцію від атмосфери. Метою цього процесу є боротьба з глобальним потеплінням і забрудненням навколишнього середовища.

Читайте також: Ілон Масу додав у Tesla свою улюблену гру

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 7405
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2344
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2772882
Загрузка...
Новини