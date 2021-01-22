Ілон Маск пообіцяв нагороду в 100 мільйонів доларів за нову розробку

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск пообіцяв заплатити 100 мільйонів доларів розробникам найкращої технології з уловлення та зберігання вуглекислого газу. Він оголосив конкурс на своїй сторінці в Twitter.

"Я пожертвую 100 мільйонів доларів як приз за найкращу технологію уловлювання вуглецю", – написав Маск. Також він пообіцяв розкрити подробиці пропозиції на наступному тижні.

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Під уловлюванням і зберіганням вуглекислого газу мається на увазі процес, що включає відділення вуглекислого газу (СО2) від промислових і енергетичних джерел і довгострокову ізоляцію від атмосфери. Метою цього процесу є боротьба з глобальним потеплінням і забрудненням навколишнього середовища.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

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