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Астронавти з Dragon Crew розповіли про моторошні звуки під час польоту на Землю

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Астронавти з Dragon Crew розповіли про моторошні звуки під час польоту на Землю - фото 1

Астронавти NASA Роберт Бенкен і Даглас Херлі розповіли, що при входженні в атмосферу Землі корабель SpaceX Dragon Crew видавав звуки, схожі на гарчання тварини.

За словами астронавтів, корабель "немов ожив" при входженні в атмосферу під час історичного повернення з Міжнародної космічної станції. Звуки були схожі скоріше на гарчання тварини, ніж на рев механізму.

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"Було дуже комфортно проходити крізь атмосферу, навіть попри те, що здавалося, що ми всередині тварини", – зазначив Бенкен. Астронавти також відзначили, що момент відділення і викиду парашутів відчувався немов удар бейсбольною битою по спинці крісла.

Астронавти з Dragon Crew розповіли про моторошні звуки під час польоту на Землю - фото 419357

За словами астронавтів, після приземлення на гладь океану вікна були настільки обвуглені, що було лише зрозуміло наявність денного світла, розгледіти ж рятувальне судно або цивільний "флот роззяв" було неможливо.

Перебуваючи на Землі, вони зв'язалися супутниковим телефоном з командним центром в Х'юстоні і подзвонили своїм дружинам-астронавткам, щоб повідомити про благополучне повернення.

Приблизно через 30 хвилин вони були на палубі рятувального корабля. На вертольоті їх доставили на берег, де на них чекав літак і вечеря з піцою. Незабаром вони повернулися додому в Х'юстон.

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Джерело: washingtonpost
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