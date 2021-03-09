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Ілон Маск показав теплий сімейний знімок з 10-місячним малюком

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Ілон Маск і Граймс з сином - фото 1
Ілон Маск і Граймс з сином / twitter

Американський мільярдер, засновник компаній Space X і Tesla Ілон Маск показав підписникам свого 10-місячного сина. Рідкісною фотографією упізнаваний батько поділився у Twitter.

У кадрі 49-річний мільярдер Ілон Маск позує, тримаючи на руках дитину, яка тягне руки до квітів. На фотографії разом з чоловіком і малюком X Æ A-12 зафіксована й дружина Маска співачка Граймс. Вона, до речі, недавно підстригла сина як вікінга.

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Сімейство сфотографувалося в містечку Starbase на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі, де Маск хоче створити нове місто.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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