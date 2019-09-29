Ілон Маск почав будівництво швидкісного тунелю під Лас-Вегасом

Через довгі місяці проєктування, підготовчих робіт і переговорів з владою компанія The Boring Company Ілона Маска приступила до будівництва швидкісного підземного тунелю Loop під Лас-Вегасом. Винахідник упевнений, що об'єкт буде готовий до листопада 2020 року і відразу ж введений в експлуатацію.

Проєкт Loop передбачає будівництво лінії між старою і новою будівлями конференц-центру Лас-Вегаса.

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Для переміщення пасажирів використовуватимуть безпілотні електрокари Tesla Model 3, Model X і спеціальна Model X Chassis місткістю до 16 осіб. Максимальна швидкість пересування складе 250 км/год.

Elon Musk's tunnel project at the Las Vegas Convention Center just went from WTF to OMFG. (via @JamesInLasVegas) @elonmusk @boringcompany pic.twitter.com/qTqgDZN8J3 — Vital Vegas (@VitalVegas) September 18, 2019

За підрахунками конструкторів, весь маршрут з точки А в точку Б займатиме не більше 60 секунд. Зараз на його подолання у людей йде близько 15 хвилин. Здачу об'єкта планують завершити до листопада 2020 року, якраз перед стартом Міжнародної виставки споживчої електроніки CES 2020.

Подібний тунель раніше запустили під Лос-Анджелесом, але він значною мірою відрізняється від початкової концепції. Його протяжність становить 2 кілометри. Допускається переїзд електрокарів Tesla, а для пасажирів без автомобіля компанії пропонуються спеціальні машини. Максимальна швидкість пересування – лише 56 км/год. Надалі цю позначку планують підняти до 240 км/год. До слова, в ньому вже пройшов швидкісний заїзд. Ілон Маск також планує прокласти свої тунелі в Китаї.

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