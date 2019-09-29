Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Ілон Маск почав будівництво швидкісного тунелю під Лас-Вегасом

  • 20
Побудову планують завершити до 2020 року - фото 1
Побудову планують завершити до 2020 року

Через довгі місяці проєктування, підготовчих робіт і переговорів з владою компанія The Boring Company Ілона Маска приступила до будівництва швидкісного підземного тунелю Loop під Лас-Вегасом. Винахідник упевнений, що об'єкт буде готовий до листопада 2020 року і відразу ж введений в експлуатацію.

Проєкт Loop передбачає будівництво лінії між старою і новою будівлями конференц-центру Лас-Вегаса.

І ще: У Каліфорнії поліцейська Tesla розрядилася під час погоні

Для переміщення пасажирів використовуватимуть безпілотні електрокари Tesla Model 3, Model X і спеціальна Model X Chassis місткістю до 16 осіб. Максимальна швидкість пересування складе 250 км/год.

За підрахунками конструкторів, весь маршрут з точки А в точку Б займатиме не більше 60 секунд. Зараз на його подолання у людей йде близько 15 хвилин. Здачу об'єкта планують завершити до листопада 2020 року, якраз перед стартом Міжнародної виставки споживчої електроніки CES 2020.

Подібний тунель раніше запустили під Лос-Анджелесом, але він значною мірою відрізняється від початкової концепції. Його протяжність становить 2 кілометри. Допускається переїзд електрокарів Tesla, а для пасажирів без автомобіля компанії пропонуються спеціальні машини. Максимальна швидкість пересування – лише 56 км/год. Надалі цю позначку планують підняти до 240 км/год. До слова, в ньому вже пройшов швидкісний заїзд. Ілон Маск також планує прокласти свої тунелі в Китаї.

Читайте також: Хакер зламав бортовий комп'ютер Tesla і відправив електрокар в керований занос: відео

Джерело: teslarati
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
  • 25 вересня, 18:51
  • 2173
Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
  • 24 вересня, 12:15
  • 1610
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1786061
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології