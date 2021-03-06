До 400 кілометрів на одному заряді: представлено оновлений Porsche Taycan Cross

Porsche представила нову версію електрокара Taycan. Фірмовий автомобіль в зміненому типі кузова отримав відразу 4 конфігурації, які відрізняються динамікою та піковою потужністю двигуна. При цьому в будь-якому з виконань новинка має повний привід.

Універсал пропонується з розширеним у порівнянні з попередником об'ємом багажника – він виріс з 407 до 446 літрів. При цьому сам електрокар став довшим, а його салон – ширшими.

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Усі комплектації Taycan Cross Turismo передбачають повнопривідне виконання з двома електромоторами й акумулятором Perfomance Plus, місткість якого становить 93,4 кВтг. За запевненням Porsche, одного заряду достатньо для подолання близько 395 кілометрів шляху по циклу WLTP.

Усього компанія випустила 4 модифікації новинки з різною номінальною та піковою віддачею двигуна: Taycan 4 Cross Turismo (380/476 к.с.), Taycan 4S Cross Turismo (490/571 к.с.), Taycan Turbo Cross Turismo (625/680 к.с.) і Taycan Turbo S Cross Turismo (625/761 к.с.).

При цьому розгін до "сотні" у базовій і топовій моделей займає 5,1 і 2,9 секунди відповідно. Максимальна швидкість у кожному випадку обмежена значенням у 250 км/год. Опціонально виробник пропонує пакет Off-Road зі збільшеним на 30 мм кліренсом і зміненими налаштуваннями двигуна.

Старт продажів нової серії електрокарів запланований на середину 2021 року. Базова вартість молодшої моделі Porsche Taycan Cross Turismo становить € 93 600.

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