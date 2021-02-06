Ілон Маск назвав найгірший момент для покупки нового автомобіля

Генеральний директор Tesla заявив, що найкраще купувати автомобіль, зібраний на початку життєвого циклу, або в момент, коли виробництво стабілізувалося. Примірники, зроблені у період активного росту виробництва, можуть поступатися за якістю збірки.

Ілон Маск дав інтерв'ю блогерові Сенді Манро. Останній, до слова, – один з послідовних критиків продукції Tesla. Тож підприємцю довелося відповідати на незручні запитання на самому початку розмови.

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Одна з найгостріших фраз, яка стосується якості автомобілів Tesla, теж належить Манро: у 2018 році експерт порівняв якість збірки електромобілів з "лінійкою KIA зразка 1990-х років".

У бесіді з Маском блогер поскаржився, що куплений ним ліфтбек Model 3 зібраний значно гірше, ніж точно такі ж електрокари, випущені через місяць. Бос Tesla погодився з критикою та спробував пояснити причини появи дефектів – зокрема нерівномірних прорізів і погано лакофарбового покриття. Ілон Маск почав з того, що назвав організацію виробництва пеклом.

"Випускати прототипи досить легко і весело... але досягти масового виробництва електрокарів, домогтися надійності та конкурентної ціни вкрай важко", – дав зрозуміти Маск.

Як правило, проблеми з якістю збірки виникають, коли Tesla прагне відповідати виробничим цілям і активно нарощує темпи випуску електромобілів.

"У якийсь момент конвеєр став рухатися так швидко, що на кузовах не встигала висихати емаль", – зізнався Маск.

На усунення дефекту пішов певний час, і партії машин, зроблених на піку виробництва, пофарбовані гірше. На думку топ-менеджера Tesla, фаза активного зростання виробництва – найгірший момент для покупки нового автомобіля.

Водночас Маск підкреслив, що у Tesla не було досвіду масового виробництва, і його компанія є першим за 100 років новим великим автомобільним брендом зі США. До того ж якість випущених електромобілів постійно вдосконалюється: останній апгрейд виробничої лінії був зроблений у грудні 2020 року.

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