Ілон Маск хоче навчити Tesla Cybertruck плавати

Новий електричний пікап Tesla Cybertruck зможе якийсь час триматися на плаву. Про це у своєму Twitter написав глава компанії Ілон Маск.

Один з фоловерів запитав у Маска, чи можна буде на Tesla Cybertruck перетинати струмки без побоювання пошкодити машину.

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У відповідь глава американського автовиробника заявив, що пікап зможе плавати "деякий час". Tesla представила Cybertruck в листопаді 2019 року. Корпус автомобіля зроблений з куленепробивної сталі, а вікна виконані з надміцного скла і полімерного композиту.

Головною особливістю автомобіля є футуристичний дизайн, який різко відрізняється від аналогів. Випуск автомобіля планують почати в 2021 році. Раніше Маска вже помічали за кермом Cybertruck.

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