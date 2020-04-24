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Ілон Маск хоче навчити Tesla Cybertruck плавати

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Tesla Cybertruck - фото 1
Tesla Cybertruck / naked-science

Новий електричний пікап Tesla Cybertruck зможе якийсь час триматися на плаву. Про це у своєму Twitter написав глава компанії Ілон Маск.

Один з фоловерів запитав у Маска, чи можна буде на Tesla Cybertruck перетинати струмки без побоювання пошкодити машину.

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Ілон Маск хоче навчити Tesla Cybertruck плавати - фото 399672

У відповідь глава американського автовиробника заявив, що пікап зможе плавати "деякий час". Tesla представила Cybertruck в листопаді 2019 року. Корпус автомобіля зроблений з куленепробивної сталі, а вікна виконані з надміцного скла і полімерного композиту.

Головною особливістю автомобіля є футуристичний дизайн, який різко відрізняється від аналогів. Випуск автомобіля планують почати в 2021 році. Раніше Маска вже помічали за кермом Cybertruck.

Ілон Маск хоче навчити Tesla Cybertruck плавати - фото 399673

Ілон Маск хоче навчити Tesla Cybertruck плавати - фото 399674

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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