Ілон Маск хоче купити Twitter і пропонує 43 млрд доларів

Ілон Маск має намір укласти угоду купівлі 100% акцій Twitter. Американський мільярдер вже подав відповідну заявку на придбання сервісу мікроблогів. Він пропонує суму в 43 млрд доларів.

Ілон Маск подав заявку в Комісію з цінних паперів і бірж США з метою викупу всіх акцій Twitter. Ціна, яку він пропонує за акцію – 54,2 долара. Це на 38% більше за максимальну вартість акцій станом на останні торги від 1 квітня.

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У квітні часта Ілона Маска в Twitter Inc. – приблизно 9%. Керівник Tesla є одним із найпопулярніших дописувачів Twitter, його аудиторія – понад 80 млн підписників. А його статки оцінюють у 260 млрд доларів, як повідомляє Bloomberg Billionaires Index.

Підприємець ще раніше критикував керівництво компанії та казав, що він може розкрити "надзвичайний потенціал" комунікаційної платформи.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

"Це стає ворожою пропозицією поглинання, яка коштуватиме серйозної суми готівки. Йому (Ілону Маску) доведеться продати пристойну частину акцій Tesla, щоб профінансувати угоду, або отримати величезну позику під неї", – прокоментував Ніл Кемплінг, керівник дослідження TMT у Mirabaud Equity Research.

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