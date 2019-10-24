На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ілон Маск анонсував нову версію "сонячної" черепиці
-
- 23
Ілон Маск анонсував вихід третьої версії черепиці Tesla на основі сонячних панелей, яка за виглядом нагадує звичайнісінький покрівельний матеріал. За словами глави компанії, його продукт дозволить істотно заощадити на комунальних платежах.
"Завтра вдень ми випустимо третю версію сонячного даху Tesla. Я думаю, що це відмінний продукт. Ще під час розробки першої і другої версій ми розуміли, що потрібно зробити, щоб третя версія виправдала свої очікування", – заявив Маск.
І ще: Художниця з Лос-Анджелеса придумала машину для обіймів
Так, за словами винахідника, технологія допоможе користувачам істотно заощадити на комунальних рахунках. При цьому Маск пропонує як купувати його "сонячну черепицю", так і брати її в оренду.
Зараз компанія пропонує три варіанти сонячної електросистеми – на 3,8 кВт, 7,6 кВт і 11,4 кВт. Ціна покупки батарей становить від 7 тисяч доларів за маленьку панель до 21 тисячі доларів за велику без урахування податків.
Читайте також: Американські копи пересядуть на ефектні позашляховики: фотофакт
-
17:43Новий седан Alpina B3 розігнали до 303 км/год: відео
-
17:34Скільки коштують квартири в містах України: де найдорожче і найдешевше купити житло
-
17:25Яких помилок не треба робити після розриву стосунків
-
17:13Арнольд Шварценегер показав чохол для iPhone 11 з власним популярним мемом
-
16:53Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:40Даша Астаф'єва розбурхала мережу апетитними формами на знімку з Конором МакГрегором
-
16:21Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+
-
16:12Створені найдорожчі шоколадні цукерки у світі, які потрапили в Книгу рекордів Гіннеса
-
15:55Укрзалізниця попередила пасажирів про важливі зміни у графіку потягів
-
15:42Злата Огневич позувала у плащі на голе тіло
-
15:35В Україні стартував опалювальний сезон: карта областей, де ввімкнули тепло
-
15:27Ілон Маск анонсував нову версію "сонячної" черепиці
-
15:15Як і про що ми думаємо: 5 книг, які змусять замислитися
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:55Скільки разів треба їсти для красивої фігури
-
14:40Меган Маркл знову порушила королівські правила і вкрала серця фанатів (відео)
-
14:24Toyota презентувала в Токіо літаючу мітлу
-
13:56Австралійські студенти знялися голими для календаря (18+)
-
13:44Селена Гомес підкорила мережу прем'єрою двох кліпів: вона знову співає про Бібера
-
13:35Чого найбільше бракує Україні зараз: результати опитування серед українців
-
13:13Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото
-
12:52ТНМК – Великі Вуйки: слухай саундтрек до комедійного серіалу
-
12:37Зваблива Настя Каменських показала, як розважається біля океану (фото)
-
12:29Туристи назвали найсексуальніші міста світу
-
17:34Скільки коштують квартири в містах України: де найдорожче і найдешевше купити житло
-
16:53Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя
-
15:15Як і про що ми думаємо: 5 книг, які змусять замислитися
-
12:52ТНМК – Великі Вуйки: слухай саундтрек до комедійного серіалу
-
10:30Навчальні мультфільми англійською мовою: ТОП 5 мультиків для дітей
-
08:50Варто знати кожному: ось чому шкідливо спалювати траву
-
07:29Погода в Україні 24 жовтня: тумани і останні теплі дні
- 23 жовтня
-
22:20Найкращі серіали про секс: ТОП 10 найвідвертіших кінострічок (18+)
-
20:30Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу
-
18:10Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
-
15:05Конор МакГрегор у Києві звернувся до Ломаченка і познайомився з Астаф'євою: фото
-
13:45Смог в Україні: як перевірити рівень забруднення повітря у своєму місті
-
12:00Independent назвала ТОП 100 футболістів ХХI століття: яке місце посів Шевченко
-
07:14Погода в Україні 23 жовтня: точний прогноз по містах
- 22 жовтня
-
22:22Повільний секс: як і навіщо ним займатися
-
19:25ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
-
16:41Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+)
-
15:22В Україні змінили правила видачі водійських прав
-
12:09Смог у Києві: поради для водіїв, як уникнути аварій під час туману
-
07:15Погода в Україні 22 жовтня: слабкий вітер і тумани
- 21 жовтня
-
22:14Оптимальна кількість сексу для кожного віку: нове дослідження
-
19:21Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
-
16:15Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
-
14:30Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
-
12:15Хор Верьовки у скандальному номері з Кварталом 95 про Гонтареву: коментарі усіх сторін