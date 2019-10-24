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Ілон Маск анонсував нову версію "сонячної" черепиці

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Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / proman

Ілон Маск анонсував вихід третьої версії черепиці Tesla на основі сонячних панелей, яка за виглядом нагадує звичайнісінький покрівельний матеріал. За словами глави компанії, його продукт дозволить істотно заощадити на комунальних платежах.

"Завтра вдень ми випустимо третю версію сонячного даху Tesla. Я думаю, що це відмінний продукт. Ще під час розробки першої і другої версій ми розуміли, що потрібно зробити, щоб третя версія виправдала свої очікування", – заявив Маск.

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Ілон Маск анонсував нову версію 'сонячної' черепиці - фото 363573

Так, за словами винахідника, технологія допоможе користувачам істотно заощадити на комунальних рахунках. При цьому Маск пропонує як купувати його "сонячну черепицю", так і брати її в оренду.

Зараз компанія пропонує три варіанти сонячної електросистеми – на 3,8 кВт, 7,6 кВт і 11,4 кВт. Ціна покупки батарей становить від 7 тисяч доларів за маленьку панель до 21 тисячі доларів за велику без урахування податків.

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Джерело: businessinsider
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