Художниця з Лос-Анджелеса придумала машину для обіймів

Художниця з Лос-Анджелеса Люсі Макрей винайшла машину для штучних обіймів. Пристрій під назвою Compression Carpet вона присвятила всім, кому не вистачає інтимної близькості.

Машина являє собою килим, посеред якого розташовано пристрій, схожий на лещата – людина залазить в нього і опиняється між двох рухомих стінок з подушками. Наближати і віддаляти їх можна за допомогою ручки, яка розташована зовні – крутити її доведеться іншій людині: ймовірно, незнайомцю. Для схожості з людським тілом всю машину пофарбували в коричнево-рожеві тони.

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Машина Макрей – реакція на "тактильну кризу", яка, за її словами, загрожує людству. Вона сказала, що скоро замість фізичного контакту люди будуть звертатися до технологій.

Макрей продемонструвала свою роботу на фестивалі в Сан-Франциско, який був присвячений майбутнім відносинам людини з машиною. На заході вона запропонувала гостям випробувати пристрій на собі. Дівчина, яка погодилися випробувати такі обійми, сказала, що в лещатах її охопило "обнадійливе почуття": вона відчувала подібне, обіймаючи друга.

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