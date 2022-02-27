Ілон Маск активував сервіс Starlink в Україні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до засновника SpaceX Ілона Маска з проханням забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету. Його слова американський мільярдер взяв до уваги.

Так, Ілон Маск повідомив у Twitter, що сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі. Таким чином глава SpaceX відгукнувся на прохання Федорова підтримати Україну у війні з Росією.

І ще: Ілон Маск відреагував на погрози від Роскосмосу через санкції США

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

"Шановний Ілон Маск! Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс – Росія намагається колонізувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу – російські ракети бомблять українські дитячі садки та лікарні! Ми потребуємо підтримки – прошу вас якнайшвидше забезпечити Україну станціями Starlink і доступом до супутникового інтернету!" – написав міністр цифрової трансформації.

Starlink – інноваційна технологія лазерного зв'язку. Ці супутники в першу чергу призначені для забезпечення зв'язку в полярних регіонах та над океанами, де немає наземних терміналів. Для під'єднання до мережі користувач повинен придбати спеціальний термінал-приймач і оплатити абонентську плату.

Читайте також: Заправки SOCAR і не тільки нададуть безкоштовне паливо для захисників України