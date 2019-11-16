Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Повернення День студента

Ілля Кива у масці Джокера перетворив Медведчука в монстра: курйозне фото

  • 17
Віктор Медведчук та Ілля Кива - фото 1
Віктор Медведчук та Ілля Кива / Facebook

Народний депутат України Ілля Кива в черговий раз привернув до себе увагу, зробивши незвичайне фото з Медведчуком. Курйозний знімок нардеп опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Скандальний народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Ківа опублікував дивне фото з лідером фракції Віктором Медведчуком, який також є кумом президента Росії Володимира Путіна. Новий знімок Кива виставив на своїй сторінці в Facebook.

Тут більше: Кива прийшов у Раду в масці Джокера: витівку нардепа висміяли і колеги, і мережа

Нардеп взяв фотографію з Медведчуком і обробив її, зробивши останнього персонажем з відомого американського фільму жахів "Кошмар на вулиці В'язів" Фреді Крюгера.

"П'ятниця. Кошмар "Слуг Сороса", – прокоментував кадр нардеп.

Ілля Кива у масці Джокера перетворив Медведчука в монстра: курйозне фото - фото 368625

Це цікаво: Кличко чи Зеленський: пройди тест і відгадай, чия це цитата!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
  • 08 листопада, 19:00
  • 7791
Доктор Хаус: як змінилися зірки популярного серіалу
  • 14 листопада, 17:21
  • 2329
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1885843
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл