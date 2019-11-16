Ілля Кива у масці Джокера перетворив Медведчука в монстра: курйозне фото

Народний депутат України Ілля Кива в черговий раз привернув до себе увагу, зробивши незвичайне фото з Медведчуком. Курйозний знімок нардеп опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Скандальний народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Ківа опублікував дивне фото з лідером фракції Віктором Медведчуком, який також є кумом президента Росії Володимира Путіна. Новий знімок Кива виставив на своїй сторінці в Facebook.

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Нардеп взяв фотографію з Медведчуком і обробив її, зробивши останнього персонажем з відомого американського фільму жахів "Кошмар на вулиці В'язів" Фреді Крюгера.

"П'ятниця. Кошмар "Слуг Сороса", – прокоментував кадр нардеп.

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