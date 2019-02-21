5 корисних функцій MacOS, яких ви могли не знати

Операційна система MacOS від Apple має безліч прихованих функцій, які однозначно припадуть вам до душі. Втім, більшість із них залишаються загадкою для пересічного користувача "яблучної" продукції. Розповідаємо про корисні функції, які полегшать вам життя.

Збережіть собі, щоби не загубити!

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Захист теки паролем

Ваш Mac вже захищений паролем. Але ви можете додатково захистити будь-яку теку. Відкрийте дискову утиліту, виберіть у меню "Файл", далі → "Нове зображення", а потім → "Зображення з теки". Позначте теку, яку хочете захистити, і створіть пароль. Вихідну теку потрібно буде видалити, а при відкритті нової ввести придуманий раніше пароль.

Повідомлення на екрані блокування

Це корисно в тому випадку, якщо ви загубите свій Mac. Вам потрібно попередньо ввести номер телефону або адресу електронної пошти, які будуть висвітлюватися в режимі блокування. Як це зробити? Просто. Перейдіть в "Системні налаштування", виберіть розділ "Безпека та конфіденційність", потім підрозділи "Загальні" і "Встановити повідомлення про блокування".

Швидкий доступ до смайликів

Всі шанувальники Apple знають, що додавання традиційних смайликів у документи, тексти і соціальні мережі в macOS може бути непростим завданням. Але є певна команда, яка викликає інтерфейс вибору смайликів в будь-якому додатку. Просто натисніть Control, Command і пробіл одночасно.

Паролі Wi-Fi у зв'язці ключів

Хочете знайти втрачений пароль для мережі Wi-Fi, до якої раніше під'єднувалися? Він зберігається безпосередньо на вашому Mac у зв'язці ключів. Відкрийте "Keychain Access", виберіть "System" і знайдіть Wi-Fi-з'єднання, яке втратили. Клацніть правою кнопкою миші (або двічі), виберіть "Отримати інформацію", а потім – "Показати пароль".

Відновлюємо старі паролі до Wi-Fi

Копіювати і вставити знімок екрана

Ви можете зробити скріншот і поділитися ним, не "засираючи" робочий стіл. Використовуйте для цього приховану функцію свого Mac. Утримуючи Ctrl + Shift + 4, виберіть те, що ви хочете бачити на скріншоті, і зображення буде скопійовано в буфер обміну. Але будьте готові, що скріншоти згодом з'являться й на робочому столі ;)

Команда для звичайного скріншота

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