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Hyperloop вперше випробували з пасажирами: відео
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У США провели перше у світі тестування надшвидкісної транспортної системи з пасажирами-людьми, яке було головним випробуванням безпеки технологій. Було проведено понад 400 тестів, перш ніж систему випробували на живих людях.
Випробування пройшло на полігоні у Лас-Вегасі, а першими пасажирами стали керівники компанії-творця Virgin Hyperloop Джош Шигель (технічний директор) і Сара Лучіан (директор по роботі з пасажирами).
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Капсула Пегас з пасажирами перебувала у вакуумній трубі-трасі, де розігналася до швидкості близько 160 км/год перед уповільненням для зупинки. Це випробування є важливим досягненням для заснованої у 2014 році компанії Virgin Hyperloop – футуристичної транспортної системи, яка являє собою підвішені на магнітному полі капсули, які рухаються по вакуумних трубах зі швидкістю понад 1 000 км на годину.
Протяжність тестової траси має 500 метрів в довжину і 3,3 м в ширину. Вона розташована приблизно за 30 хвилин від Лас-Вегаса в пустелі. Компанія заявила, що провела понад 400 випробувань на цій трасі, проте це був перший тест з пасажирами.
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