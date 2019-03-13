Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

IKEA показала, як зробити меблі більш інклюзивними

  • 10
Ролики розповідають про аксесуари, які полегшать життя - фото 1
Ролики розповідають про аксесуари, які полегшать життя

Компанія IKEA придумала, як зробити свої меблі зручними у використанні для людей з обмеженими можливостями.

Дуже часто дизайн меблів, які пропонує IKEA, не розрахований на те, що їх будуть використовувати люди з особливими потребами. Це стосується шаф і шухляд, які не оснащені ручками, диванів, а також інших дрібниць на кшталт маленьких вимикачів, які ускладнюють життя таких людей.

І ще: Максимум естетики: IKEA показала свою версію Камасутри

Щоб зробити свої меблі більш інклюзивними, ізраїльська IKEA об'єдналася з некомерційними організаціями Milbat і Access Israel, що спеціалізуються на тому, щоб навколишній світ був доступний для всіх людей. Разом вони розробили серію предметів ThisAbles, які зроблять меблі більш комфортною для людей з особливими потребами.

Ми не гарантуємо, що зможемо знайти розв'язання будь-якої проблеми, але ми обіцяємо спробувати, – кажуть виробники.

Серед пропонованих об'єктів є спеціальні ручки, кнопки, опори, накладки на скляні дверцята й інше. Використання цих предметів і те, як вони допоможуть людям з обмеженими можливостями, проілюстровано в серії роликів:

Читайте також: IKEA розробляє незвичайні фіранки

Джерело: fastcompany
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)
  • 10 березня, 17:25
  • 1871
iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
  • 11 березня, 15:13
  • 866
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1310772
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Відео