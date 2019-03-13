IKEA показала, як зробити меблі більш інклюзивними

Компанія IKEA придумала, як зробити свої меблі зручними у використанні для людей з обмеженими можливостями.

Дуже часто дизайн меблів, які пропонує IKEA, не розрахований на те, що їх будуть використовувати люди з особливими потребами. Це стосується шаф і шухляд, які не оснащені ручками, диванів, а також інших дрібниць на кшталт маленьких вимикачів, які ускладнюють життя таких людей.

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Щоб зробити свої меблі більш інклюзивними, ізраїльська IKEA об'єдналася з некомерційними організаціями Milbat і Access Israel, що спеціалізуються на тому, щоб навколишній світ був доступний для всіх людей. Разом вони розробили серію предметів ThisAbles, які зроблять меблі більш комфортною для людей з особливими потребами.

Ми не гарантуємо, що зможемо знайти розв'язання будь-якої проблеми, але ми обіцяємо спробувати, – кажуть виробники.

Серед пропонованих об'єктів є спеціальні ручки, кнопки, опори, накладки на скляні дверцята й інше. Використання цих предметів і те, як вони допоможуть людям з обмеженими можливостями, проілюстровано в серії роликів:

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