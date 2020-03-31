Ігровий смартфон Black Shark 3 Pro пройшов тест на міцність

До рук техноблогера Зака ​​Нільсона, відомого своїми екстремальними методами тестування гаджетів, потрапив ігровий смартфон Black Shark 3 Pro, примітний активною системою охолодження потужного заліза.

Перш ніж спробувати "вбити" апарат, автор каналу JerryRigEverything зробив "розтин" оригінального аксесуара. Насамперед блогер вивчив знімний кулер, призначений для охолодження гаджета. За допомогою лазерного термометра він виміряв температуру основи радіатора, яка склала близько 26 градусів Цельсія. Після 30 секунд роботи вентилятора вона знизилася до 10 °C, а потім і зовсім до 1 °C.

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Переконавшись, що свою функцію пристрій виконує, ентузіаст взявся розбирати його. Під прогумованою кришкою розташувалися мідна пластина з датчиком нагріву і термоелектричний елемент, що створює різницю температур під впливом струму – саме для його гарячої сторони і призначена система охолодження.

Розібравшись з кулером, Нільсон приступив до самого Black Shark 3 Pro. Його дисплей продемонстрував стійкість до подряпин на одному рівні з більшістю сучасних смартфонів. А ось сама конструкція виявилася напрочуд міцною – попри докладені сили, ентузіасту так і не вдалося відокремити пластикову решітку динаміка від корпусу пристрою.

Задня панель смартфона, на відміну від низки ігрових моделей, виконана зі скла лише частково – мова про модуль камери і острівок для контакту з бездротовою зарядкою. Таке рішення, на думку блогера, робить ігровий пристрій міцнішим і надійнішим.

Фірмове випробування запальничкою смартфон переніс без наслідків для працездатності, однак на екрані залишилася невелика пляма, яка не зникла після охолодження. Тест на згинання апарат пройшов на відмінно: металевий корпус виявився практично "безсмертним".

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