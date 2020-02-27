Ігровий Black Shark 3 протестували в Geekbench до анонсу

Незабаром після виходу офіційних тизерів смартфона Black Shark 3 флагманський ігровий смартфон засвітився в базі даних популярного бенчмарку, продемонструвавши свої обчислювальні можливості. Дивіться, на що здатний гаджет!

Публікація також підтвердила минулі витоки, пов'язані з характеристиками геймерського смартфона.

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У Geekbench Black Shark 3 з 12 ГБ оперативної пам'яті і модельним номером KLE-A0 набрав 4291 і 12 356 балів в одно- і багатоядерному випробуваннях відповідно.

Згідно із зазначеними у бенчмарку специфікаціями та попередніми витоками, гаджет отримає оперативну пам'ять стандарту LPDDR5, процесор Snapdragon 865, підтримку 5G, дисплей з роздільною здатністю QHD + і частотою оновлення 120 Гц.

Місткість вбудованого акумулятора пристрою складе 4720 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужність 65 Вт. Працює смартфон під управлінням ОС Android 10.

Black Shark вже підтвердила офіційну дату презентацію новинки – онлайн-конференція відбудеться 3 березня.

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