Ця мобільна гра заробила найбільше за 2020 рік

Може здатися, ніби зірковий час "королівських битв" у минулому, але це не так. Підсумки 2020 року показують, що PUBG Mobile досі і в серцях, і в гаманцях геймерів. Розповідаємо, скільки її творцям вдалося заробити цьогоріч.

Версія відомої Battle Royale для смартфонів не тільки очолила список найприбутковіших мобільних ігор, але і показала вражаючий приріст прибутків.

Це цікаво: Sony прибрала Cyberpunk 2077 з фірмового магазину PlayStation Store

Аналітична компанія Sensor Tower випустила докладний звіт про стан ринку мобільних ігор у 2020 році. Головною зіркою чарту стала PUBG Mobile: з початку року гра вже встигла заробити $ 2,6 мільярда, що на 64,3% більше, ніж у 2019-му. На п'яти їй наступає Honor of Kings і її $ 2,5 мільярда, що, до речі, теж значно вище результатів попереднього року. Мабуть, позначається вимушена ізоляція.

На тлі першої двійки успіхи інших учасників списку виглядають не так солідно, але все одно вражаюче. Так, результат Pokemon GO – $ 1,2 мільярда, Coin Master – $ 1,1 мільярда, Roblox – $ 1,1 мільярда. Нинішні показники трійці також помітно вищі торішніх.

Найменший приріст показала Monster Strike: за поточний рік гра заробила лише $ 958 мільйонів – усього на 2,8% більше, ніж у 2019-му.

Читайте також: Call of Duty: Black Ops Cold War отримав кінематографічний трейлер