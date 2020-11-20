Ігри Elite Dangerous та The World Next Door роздають безкоштовно в Epic Games Store

У популярному інтернет-магазині комп'ютерних ігор Epic Games Store триває акція, яка як ніколи доречна. Ви можете безкоштовно отримати високорейтингові ігри, і ваш карантин проходитиме цікавіше.

Комп'ютерний симулятор космічних польотів з відкритим світом Elite Dangerous буде доступний безкоштовно протягом тижня. Крім цього магазин роздає і проєкт The World Next Door, в якому поєднуються елементи візуальної новели і "блискавичні битви-головоломки".

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Обидві ігри доступні безкоштовно до 26 листопада, 18:00 за Києвом.

Elite Dangerous вийшла у 2014 році, отримала високі оцінки критиків і шість років по тому, як і раніше займає місце у переліку найкращих комп'ютерних ігор як "симулятор космічних польотів з відкритим світом, який майстерно дає гравцям повну свободу". При цьому гра також доступна на macOS, Xbox One, PlayStation 4, а з недавніх пір і на консолях Xbox Series X/S і PlayStation 5.

Симулятор продовжує отримувати оновлення, в тому числі тематичні. На початку 2021 року вийде великий аддон Odyssey, який дозволить висаджуватися на планети і досліджувати їхню поверхню.

Крім цього, на цьому тижні також безкоштовно роздають The World Next Door, "суміш блискавичних головоломок, потужної розповіді й захоплюючих візуальних новел" про бунтівного підлітка, який потрапив в паралельний світ, населений чарівними істотами.

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