Ігри для компанії: цікаві ідеї та круті настолки для веселого настрою

Проводи час з друзями – весело, а проводити його ще й за настільними іграми – вдвічі веселіше та цікавіше. Ми підготували для вас підбірку з найкращих настолок та ігор для компанії.

Ви завжди можете зіграти з друзями у шахи, шашки, доміно, лото, нарди та інші подібні ігри, проте, коли ви збираєтеся великою компанією, то хочеться залучити всіх до веселощів. Тут на допомогу приходять настільні ігри, які передбачають більшу кількість гравців.

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Мафія, Манчікін, Уно та інші карткові ігри для компанії

Мафія.

Ведучий роздає учасникам гри карти "сорочкою" догори. Серед карт є такі: мафія, комісар, мирні жителі. Бувають ще додаткові карти: лікар, повія тощо. Ігровий процес розділений на дві фази – день і ніч. Коли ведучий оголошує в місті фазу ночі, гравці заплющують очі. В першу ніч ведучий дозволяє гравцям мафії розплющити очі та запам'ятати своїх соратників. Після чого мафія "засинає", а ведучий каже прокинутися комісару. Таким чином ведучому стає відомо хто є хто.

По оголошенню фази дня прокидаються всі жителі. Вдень гравці обговорюють, хто з них може бути причетний до мафії. Наприкінці обговорення ведучий оголошує відкрите голосування за вбивство. Найбільш підозрілий мешканець, який набрав найбільшу кількість голосів покидає гру, а ведучий розкриває його ігровий статус.

Потім наступає фаза ночі. Вночі просинається мафія, жестами радиться і вбиває когось із живих мешканців, показуючи ведучому кого саме. Мафія засинає. Прокидається комісар і вказує на одного з мешканців, котрого бажає "перевірити" на причетність до мафії. Ведучий так само беззвучно показує комісару статус того, кого перевіряють.

Вдень ведучий оголошує, кого було вбито вночі. Цей гравець покидає гру, його статус стає відомий всім жителям. "Живі" гравці використовують інформацію про події, що відбулися, для обговорення та чергового вбивства. Гра продовжується до повної перемоги однієї з команд, якщо суперники повністю вбиті…

Манчікін.

Манчікін – настільна карткова гра, яка пародіює одночасно настільні рольові ігри та колекційні карткові ігри, залишаючись при цьому самостійною грою. Має ряд доповнень, кожне на популярну в масовій культурі тему, що урізноманітнюють ігровий процес.

Для гри потрібні спеціальні карти, посібник з правилами, гральний кубик. Манчікін умовно зображає подорожі героїв підземеллями, де вони повинні боротися з Чудовиськами, здобувати скарби, екіпіровку та рівні розвитку. Сенс гри полягає в тому, щоб досягти 10 рівня. Підвищити рівень можна шляхом битв з монстрами.

У грі є дві колоди – "двері" та "скарби". Перші, в основному, позначають ворогів, а другі – винагороду за перемогу над ними. З ходом гри при певних обставинах гравці тягнуть карти з цих колод. Спочатку всі персонажі вважаються людьми тієї ж статі, що й реальні гравці. У ході гри отримують карти рас та класів.

Вибухові кошенята.

Усі карти окрім "Знешкодь" і "Вибухових кошенят" складаються до колоди. Колоду перетасовують і кожен гравець витягує чотири карти й отримує одну карту "Знешкодь". Відтак до колоди додаються "Вибухові кошенята" в кількості на один менше від кількості гравців. Потім до колоди додаються карти "Знешкодь", що залишились, а колоду знову перетасовують. Після цього обирають черговість ходів.

Під час свого ходу гравець може зіграти скільки завгодно карт (може ж не зіграти жодної) перед тим, як потягнути карту. Гравці не мають розповідати іншим гравцям, які в них є карти. Зіграні карти кладуться у відбій.

Уно.

Мета гри – першим набрати 500 балів. За кілька турів. Гравець, який скинув всі карти, досягає цього шляхом карт, які залишилися на руках в інших гравців. Гравці в Уно за свій хід скидають по одній карті таким чином, щоб вона збігалася за кольором або номіналом з попередньою картою.

Кодові імена.

В процесі гри капітани двох команд будуть давати підказки своїм гравцям – слово, яке об'єднує кілька карт на полі, й число – їх кількість. Наприклад, капітан бачить, що слова Лассо та Кінь – слова його команди. Він об'єднує їх підказкою Ковбой, 2. Тепер гравцям належить знайти дві карти, які можуть підходити до підказки Ковбой. Гравці вказують по одній карті, якщо карта правильна, вони можуть продовжити вгадувати. Як тільки вони помилилися, хід переходить іншій команді.

Еліас.

Базовий комплекс для гри включає в себе ігрову дошку з 6 фішками різного кольору, пісочний годинник і 400 карток, на кожній з яких зазначено по 8 слів. На початку гри картки зі словами ретельно перемішуються і кладуться на центр столу. Далі розігрується черговість ходу між командами. До гри приступає перша команда, один учасник буде виступати в ролі пояснювача, інші – намагатися відгадати потрібне слово. Гравці з його команди говорять йому будь-яку цифру від 1 до 8, наприклад 3. Після чого ведучий бере в руки колоду і приступає до пояснення слів під номером 3. Картки можна пропускати.

Дабл або Дуплет.

Грають круглими картками, на яких намальовані картинки. Картинки розділені на групи. У кожній групі є одна картинка, що збігається з картинкою на іншій картці з колоди. Мета гри – знайти картку, яка збігається з картинкою, вимовити вголос, що на ній намальовано і забрати собі, як переможний трофей.

Діксіт.

Кожному учаснику роздають картки, на яких є тільки ілюстрацій. По черзі гравці стають оповідачами. Оповідач вибирає одну з своїх карток, вигадує асоціацію до зображення і описує довільним способом: словом, реченням, звуком, цитатою з пісні тощо. Решта гравців шукають у себе малюнки, які найбільше пасують до озвученого опису. Гравці та оповідач перемішують обрані картки довільним чином розкладають їх посеред стола. Завдання гравців – здогадатись, яка саме картка була в оповідача.

Карти: покер, бридж, дурень та інші.

Колода карт дає широкі можливості для проведення дозвілля. Карткових ігор та правил гри в них існує дуже багато. Обирайте ті, які найбільше подобаються вашій компанії.

Ігри для великої компанії без реквізиту

Зазвичай в ці ігри грають за столом або сидячи на стільцях у колі. Оскільки ігри не вимагають особливо складного інвентарю, грати в них можна і в дорозі. Тут вам не потрібно купувати спеціальні карти або фішки. Максимум, що вам знадобиться, це папір та ручка.

Крокодил або Показуха.

Це гра-пантоміма. Правила дуже прості. Учасники діляться на дві команди. Перша команда загадує слово і повідомляє його представнику суперників. Цей обраний повинен зобразити слово за допомогою пантоміми своїй команді. Говорити не може, але учасники його команди можуть ставити йому питання, перераховувати варіанти. Кивати головою "так" або "ні" дозволяється, але не більше! В цей час команда суперників може просто реготати зі сміху. Якщо слово відгадали, то команди міняються ролями. Звичайно, для кожного туру обирають нового гравця.

Шляпа.

Перед стартом кожного туру засікається час – зазвичай, пів хвилини. Один з гравців команди виймає з капелюха папірець і пояснює написане на ній слово партнеру. Слово пишуть заздалегідь. При поясненні не можна: використовувати однокореневі слова, називати переклади слова на іноземних мовах, використовувати жести, показувати на предмети, називати безпосередньо слова, схожі за звучанням. Партнер висуває версії того, що це за слово написано на картці. Якщо він вгадав написане слово, то команда забирає папірець собі й перший гравець бере наступний папірець з капелюха. Тур триває, доки не закінчиться час. Після закінчення туру капелюх бере наступна команда. Гра закінчується, коли в капелюсі не залишається папірців. Переможцем стає команда, яка відгадала більше слів.

Хто я?

Потрібно вгадати персонажа! Гравці отримують по невеликому шматочку паперу і ручки. На листочку кожен пише ім'я героя, знаменитості, тварини, тощо. Кого можна писати, а кого ні, можна домовитися заздалегідь. Далі, кожен передає свій листочок сусідові справа. Отримавши листок, треба не дивлячись приліпити його собі на лоб. Таким чином, кожен гравець бачить "імена" всіх, крім свого власного. Гравці по черзі починають ставити навідні запитання. Питання повинні бути такими, щоб на них можна було відповісти "Так" або "Ні". Можна домовитися заздалегідь, скільки питань може задати кожен учасник перш, ніж хід переходить далі по колу. Гра триває, поки хто-небудь не вгадає. Цей гравець і стає переможцем. Однак, можна продовжити "битву" за друге і третє місце.

Найкращі ігри для компанії

Скрабл.

Це класична і захоплива гра в слова. Мета гри полягає в тому, щоб набрати найбільше очок за складені на ігровому полі слова, які так чи інакше прив'язані до слів інших гравців. Для гри в Скрабл вам буде потрібно, принаймні, один напарник. Так само вам буде необхідно офіційне ігрове поле і повний набір кісточок з буквами. В ході гри вам доведеться придумувати слова, підраховувати очки та оскаржувати неправильні слова ваших суперників, а при необхідності міняти наявні на руках кісточки, якщо вони вас зовсім не влаштовують.

Монополія.

Монополія – ​​це класична гра, в якій ви можете купувати, орендувати та продавати свою власність! На початку гри учасники виставляють свої фішки на поле "Вперед", потім переміщують їх по ігровому полю в залежності від кількості балів на кубику. Якщо ви потрапляєте на Ділянку Нерухомості, яка поки ще нікому не належить, то ви можете купити цю Нерухомість у Банку. Якщо ви вирішуєте не купувати її, вона може бути продана на Аукціоні іншому гравцеві, який запропонував за неї найвищу ціну. Гравці, які мають Нерухомість, можуть стягувати орендну плату з гравців, які потрапляють на їх Ділянку. При будівництві будинків і Готелів орендна плата значно зростає, тому вам слід вести будівництво на якомога більшій кількості Ділянок. Якщо ви маєте потребу в грошах, ви можете закласти вашу Нерухомість. В ході гри вам слід завжди виконувати вказівки, написані на картках "Суспільна казна" і "Шанс". Але не розслабляйтеся, адже в деяких випадках вас можуть посадити у Тюрму.

Мета гри – залишатися найбагатшим гравцем та не збанкрутіти.

Дартс.

Потрібно кидати дротик та потрапляти в поля. Є багато варіантів гри, про найвідоміший класичний варіант. Кожна дошка для дартсу має 20 секторів, 20-й розташовується в самому верху, решта трохи хаотично. Так чи інакше, є сектори, які визначають кількість балів, що набирається кидком. Є вузькі кільця, які позначаються зеленими та червоними кольорами. Ці кільця дають множення балів сектора. Зовнішнє кільце – подвоєння. Внутрішнє – потроєння. Крім цього, є центральна частина, потрапляння в яку дає 50 балів. Попадання в контур центральної частини дає 25 балів. Кожен гравець має право на три кидки, після цього кидає наступний і так по черзі. Метою стандартної гри є списати 501 бал, тобто бали не додаються, а віднімаються. Спочатку кожен гравець має 501 бал з яких віднімається сума набраних за кожен кидок.

Твістер.

Ведучий крутить ігрову рулетку, називає колір і частину тіла, на які вказала стрілка. Наприклад: Права нога, жовтий. Всі гравці одночасно або конкретний гравець, намагаються виконати його вказівки. Кожен гравець повинен спробувати помістити названу частину тіла у вільний коло названого кольору. Якщо Ваша названа рука або нога вже знаходяться на колі названого кольору, Ви повинні спробувати перемістити це в інше коло того ж самого колір. Не можна ставити більше однієї частини тіла на один круг. Якщо гравці намагаються встати на одне і те саме коло, ведучий повинен вирішити, хто з них був першим. Не можна знімати руку або ногу з кола, поки ведучий не оголосив нову позицію. Не можна спиратися колінами або ліктями. Якщо всі 6 кіл одного кольору зайняті, ведучий повинен крутити ігрову рулетку до тих пора, поки не випаде вільний колір.

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