Ігор Ласточкін зробив нову модну стрижку, але фани її не оцінили

Комік і шоумен Ігор Ласточкін показав на короткому відео свій оновлений образ, але не усім шанувальникам припали до душі такі зміни.

Зірка "Ліги сміху" та "Ігор приколів" Ігор Ласточкін опублікував коротке відео, щоб поділиться з шанувальниками результатами відвідування барбешопу.

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Однак підписники коміка не оцінили модну стрижку і розкритикували новий образ зірки. Користувачі мережі помітили, що стрижка зроблена не акуратно, а надто відкритий лоб зовсім не личить гумористу.

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