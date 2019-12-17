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IFixit назвали Mac Pro найбільш ремонтопридатним комп'ютером Apple

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Mac Pro дуже легко ремонтувати - фото 1
Mac Pro дуже легко ремонтувати

Фахівці iFixit поділилися процесом поетапного розбирання нового Mac Pro, назвавши його "красивим майстер-класом з ремонту". Дізнайтесь, яку ж оцінку отримав топовий комп'ютер компанії Apple.

Завдяки модульному дизайну новий Mac Pro отримав 9 балів з 10 за шкалою ремонтопридатності iFixit.

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При цьому фахівці відзначили, що базовий ремонт і модернізацію можна виконувати за допомогою стандартних інструментів або взагалі без них. Основні компоненти використовують стандартні роз'єми і інтерфейси, що спрощує процедуру заміни.

IFixit назвали Mac Pro найбільш ремонтопридатним комп'ютером Apple - фото 374665
IFixit назвали Mac Pro найбільш ремонтопридатним комп'ютером Apple - фото 374666

Єдиним недоліком є ​​те, що твердотільні накопичувачі (SSD) не підлягають заміні користувачем, оскільки вони пов'язані з мікросхемою безпеки Apple T2.

IFixit назвали Mac Pro найбільш ремонтопридатним комп'ютером Apple - фото 374664

Також сайт iFixit опублікував керівництво з обслуговування нового Mac Pro.

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Джерело: ifixit
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