Ідол: дивіться трейлер фільму, повністю знятого на Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Спільно з португальським режисером Педро Варелі Samsung зняла фільм "Ідол". При зйомці використовувався винятково флагманський гаджет південнокорейської компанії Galaxy S21 Ultra 5G.

У першій половині травня 2021 року відбулася прем'єра картини. Автор сценарію фільму – Фернандо Пессоа, поет, філософ, драматург, астролог і літературний критик. Інтерес до кінематографа він виявляв ще на початку XX століття. Історія зберегла шість сценаріїв, написаних Пессоа. Фільм "Ідол" став першою екранізацією, трейлер якої виклали на ютубі Samsung.

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У зйомці картини брала участь продюсерська компанія Ecce Film, логотип якої свого часу намалював сам Фернандо Пессоа. Зйомки тривали 6 днів і проходили у містах Віана-ду-Каштелу, Синтра і Лісабон. Ролі виконали відомі португальські актори, такі як Тьяго Фелізардо, Сорая Таварес і Паула Магальяйнс, а також закордонні артисти Мік Грір, Кріс Мерфі і Сорен Хеллеруп.

За сюжетом картини кілька персонажів повинні виконати складне завдання – провезти безцінний артефакт на борту трансатлантичного корабля, що прямував із Нью-Йорка у Саутгемптон у 1928 році. Як з'ясується, насправді ніхто з героїв не є тим, ким спочатку здається. Тривалість фільму становить 22 хвилини.

Весь матеріал був знятий на 108-мегапіксельну камеру Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, яка дозволяє отримувати відео у роздільній здатності 4K з частотою 60 кадрів на секунду. При цьому в пристрої реалізована підтримка 12-бітних HDR-фотографій і передбачена система подвійних телеоб'єктивів з 3-кратним і 10-кратним збільшенням.

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