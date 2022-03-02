"Іди н***й": президент Віктор Ющенко послав убивцю Путіна

У відомому напрямку посилають не лише військові, зірки та спортсмени. Долучаються до цього також політики. От, наприклад, 3-й президент Віктор Ющенко послав н***й президента Володимира Путіна.

Він написав потужний пост у своєму фейсбуці, в якому звернувся до очільника країни-окупанта.

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"Наш ворог – московська хунта, російський фашистський режим, так званий "русский мир", який пішов 7 днів назад окупаційною війною на мирну мою Націю і Державу Україна", – наголосив Ющенко.

Він також підкреслив, що російські окупанти ніякі не "освободітєлі". Віктор Ющенко підкреслив, що агресори – чума, кати, які приносять муки на святу Українську землю.

"Ви поставляєте смерть моїй любій українській Нації та Державі. Вас ніхто не кличе і ніхто не хоче бачити вас у жодній Українській хаті, в жодному Українському селі та містечку. Вас сьогодні може з радістю прийняти тільки сира українська Земля. І вона, доречі, це успішно робить вже сьомий день", – підкреслив президент.

Наостанок він побажав адресату покінчити зі своїм маніакальним божевіллям у спосіб, який йому найдоступніший.

"Іди н***й! Слава Україні", – написав він.

По Володимирові Путіну проїхалася також письменниця і журналістка Ірена Карпа. Вона переконана, що диктатурі в Росії незабаром настане кінець. А також підкреслює, що правда на боці України, і народ давно довів це.

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