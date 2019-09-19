Ідея для бюджетного домашнього декору, який дивує (фото)

Стильне та сучасне помешкання не завжди вимагає чималих грошових вкладень. У мережі показують, як бюджетно доповнити свій інтер'єр, якщо мати трохи вільного часу та креативу.

Ідей для ремонту існує стільки ж, скільки й анекдотів на цю тему, адже це, зазвичай, дорогий та тривалий процес. Однак креативні користувачі мережі знаходять чарівні способи прикрасити домівку без чималих коштів. До того ж, використовувати можна доволі нетипові предмети, приміром, дерев'яні піддони, старі відра, труби і навіть бетонні блоки. Трохи зусиль та вільного часу - і сучасний та стильний дизайн вам гарантовано.

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Джерело всіх фото: zefirka

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