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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів

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Рай для перфекціоністів - фото 1
Рай для перфекціоністів

У мережі з'явилась підбірка кадрів, де все на своїх місцях. Здавалось б, звичайні речі, які можуть підняти настрій кожному перфекціоністу.

Якщо вас бісить, коли щось не так лежить або предмети не складаються в геометричні фігури, а руки так і сверблять це виправити, то вас можна назвати перфекціоністом. Навряд чи щось може зупинити таких людей, адже вони знають, як правильно має бути і що для цього треба зробити. А зовнішній та внутрішній порядок у всьому - дуже важлива частина цього. У мережі зібрали справді ідеальні кадри, які потішать перфекціоністів.

І ще: Ілюстатор змінює нашу реальність, змушуючи затримати погляд

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310355

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310356

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310357

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310358

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310359

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310360

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310361

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310362

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310363

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310364

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310365

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310367

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310368

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310366

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310370

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310369

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310371

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310372

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310373

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310374

Ідеально: фотографії, які потішать всіх перфекціоністів - фото 310375

Джерело всіх фото: zefirka

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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