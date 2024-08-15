Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Чи знаєте ви, як приготувати кавовий коктейль: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

  • 30
Кавовий напій - фото 1
Кавовий напій

У новому матеріалі Радіо Максимум ділиться новим рецептом прохолодного напою на літо. Він освіжаючий та неймовірно смачний.

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вирішив розповісти рецепт прохолодної кави. Шукайте рецепт на його сторінці в Instagram.

Цікаво: Рецепт курячого філе запеченого з овочами від Лізи Глінської

Ловіть ідеальний кавовий напій для літнього ранку – простий, але дуже смачний та освіжаючий коктейль.

Інгредієнти:

• Кава розчинна;

• Мед;

• Окріп;

• Лід;

• Молоко.

Спосіб приготування:

1. В чашу блендера висипати каву й додати мед. Збити до стійкої піни насадкою вінчик.

2. В склянку покласти лід та налити молоко.

3. Зверху викласти збиту каву з медом. Все, ароматний напій готовий!

Він подарує вам енергію на весь день та мега насолоду, – пише Ектор.

І ще: Котлети з сиром в томатному соусі за рецептом Ольги Рябенко

Джерело: Ектор Хіменес-Браво
пропозиції партнерів
Новини