Чи знаєте ви, як приготувати кавовий коктейль: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

У новому матеріалі Радіо Максимум ділиться новим рецептом прохолодного напою на літо. Він освіжаючий та неймовірно смачний.

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вирішив розповісти рецепт прохолодної кави. Шукайте рецепт на його сторінці в Instagram.

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Ловіть ідеальний кавовий напій для літнього ранку – простий, але дуже смачний та освіжаючий коктейль.

Інгредієнти:

• Кава розчинна;

• Мед;

• Окріп;

• Лід;

• Молоко.

Спосіб приготування:

1. В чашу блендера висипати каву й додати мед. Збити до стійкої піни насадкою вінчик.

2. В склянку покласти лід та налити молоко.

3. Зверху викласти збиту каву з медом. Все, ароматний напій готовий!

Він подарує вам енергію на весь день та мега насолоду, – пише Ектор.

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