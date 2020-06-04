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Ідеально для самоізоляції: в Альпах відкрили готель без стін і даху

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Готельний номер дозволяє самоізолюватися - фото 1
Готельний номер дозволяє самоізолюватися

В епоху пандемії коронавірусу не лише кафе переселяються на свіже повітря, а й готельні номери. Брати-близнюки Френк і Патрік Рікліни вирішили відкрити в Альпах незвичайний готель, в якому немає ані стін, ані стелі.

За словами братів-дизайнерів, навряд чи десь ще у Швейцарських Альпах знайдеться місце для відпочинку, в якому так добре провітрюються кімнати.

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Разом зі своїм партнером Даніелем Шарбонье хлопці готові запустити сім пілотних номерів. Вони хочуть упевнитися, що така витівка має сенс.

Ідеально для самоізоляції: в Альпах відкрили готель без стін і даху - фото 408215

Між ліжком і навколишнім ландшафтом немає жодних перешкод. Гості готелю почуваються головними героями перформансу, який відбувається на тлі мальовничих пейзажів Східної Швейцарії і Ліхтенштейну.

Ідеально для самоізоляції: в Альпах відкрили готель без стін і даху - фото 408216

Мандрівники, які вирішать пожити у незвичайному готелі, повинні будуть заплатити за ніч 300 доларів США (або 295 швейцарських франків). У вартість входять послуги дворецького.

Ідеально для самоізоляції: в Альпах відкрили готель без стін і даху - фото 408217

Проєкт Zero Real Estate ("Нульова нерухомість"), за словами його творців, спрямований на розвиток нових підходів до гостинності у країні, яка відома "своїми розкішними гірськими й озерними курортами".

Ідеально для самоізоляції: в Альпах відкрили готель без стін і даху - фото 408218

Брати Рікліни вважають, що за часів коронавірусної пандемії поява такого готелю особливо актуальна. Адже тут дійсно можна дотримуватися того соціального дистанціювання, про яке всі говорять.

Ідеально для самоізоляції: в Альпах відкрили готель без стін і даху - фото 408219
Ідеально для самоізоляції: в Альпах відкрили готель без стін і даху - фото 408220
Ідеально для самоізоляції: в Альпах відкрили готель без стін і даху - фото 408221

На випадок дощу для гостей продумані спеціальні резервні приміщення, де вони у будь-який момент можуть сховатися.

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Джерело: Reuters
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