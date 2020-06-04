Ідеально для самоізоляції: в Альпах відкрили готель без стін і даху

В епоху пандемії коронавірусу не лише кафе переселяються на свіже повітря, а й готельні номери. Брати-близнюки Френк і Патрік Рікліни вирішили відкрити в Альпах незвичайний готель, в якому немає ані стін, ані стелі.

За словами братів-дизайнерів, навряд чи десь ще у Швейцарських Альпах знайдеться місце для відпочинку, в якому так добре провітрюються кімнати.

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Разом зі своїм партнером Даніелем Шарбонье хлопці готові запустити сім пілотних номерів. Вони хочуть упевнитися, що така витівка має сенс.

Між ліжком і навколишнім ландшафтом немає жодних перешкод. Гості готелю почуваються головними героями перформансу, який відбувається на тлі мальовничих пейзажів Східної Швейцарії і Ліхтенштейну.

Мандрівники, які вирішать пожити у незвичайному готелі, повинні будуть заплатити за ніч 300 доларів США (або 295 швейцарських франків). У вартість входять послуги дворецького.

Проєкт Zero Real Estate ("Нульова нерухомість"), за словами його творців, спрямований на розвиток нових підходів до гостинності у країні, яка відома "своїми розкішними гірськими й озерними курортами".

Брати Рікліни вважають, що за часів коронавірусної пандемії поява такого готелю особливо актуальна. Адже тут дійсно можна дотримуватися того соціального дистанціювання, про яке всі говорять.

На випадок дощу для гостей продумані спеціальні резервні приміщення, де вони у будь-який момент можуть сховатися.

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