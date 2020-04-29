Ідеально для карантину: в мережі захоплюються приладом для попкорну

На карантині люди часто переглядають свої життєві пріоритети, а також знаходять нові способи розважатись. Часто це доходить до того, що вдома з'являються різноманітні прилади, які дозволяють себе відчути десь в іншому місці. Приміром, ця чаша для попкорну.

На платформі Reddit користувач з ніком redditposter44 поділився відео з приладом для попкорну, який стрімко піднявся у тренди. За короткий час ролик переглянули понад 16 тисяч осіб, а ще більше як 300 залишили коментарів.

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А все через доволі просту у використанні чашу, яка дозволяє за лічені хвилини отримати порцію свіжого попкорну. Звісно ж, користувачі розділились на кілька таборів: ті, хто негайно хочуть собі таку штуку, ті, хто хвилюється через кількість масла, а також ті, хто виявили на власній її кухні і нарешті дізнались про істинне призначення чаші.

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