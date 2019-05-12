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Ідеально для дієт: цей продукт швидко втамовує голод
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Науковці розповіли, який популярний продукт допомагає швидко відчути ситість і не спожити зайвих калорій. Цей смаколик підійде і для правильного харчування, і для дієт.
Американські науковці з Центру досліджень в області харчування від Іллінойського технологічного інституту виявили, що саме авокадо ефективно втамовує голод, дозволяючи замінити вуглеводи та не спожити багато калорій.
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Річ у тому, що авокадо у раціоні не лише приносить відчуття ситості, а збільшує рівень задоволення від самої трапези, що доволі важливо для тих, хто страждає від зайвої ваги. Тому продукт є своєрідним способом контролювати метаболізм та не переїдати.
Не варто забувати, що авокадо позитивно впливає на рівень глюкози в крові, допомагаючи знизити ймовірність розвитку діабету та проблем з судинами і серцем.
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