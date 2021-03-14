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Ідеальний вид з вікна: у мережі не можуть відвести погляд від цього відео
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Пандемія змусила багатьох людей забути про мандри, тому яскраві фото та відео з подорожей викликають чимало ностальгії та приємних емоцій. Але цей вид з вікна вартий особливої уваги!
На платформі Reddit користувач з ніком Shane-B поділився ефектним відео зі свого номеру на одному із найпопулярніших курортних міст Мексики. Якщо ви ніколи не чули про Канкун, то тепер він точно опиниться у переліку для мандрівок.
І ще: Фотограф показав найказковіше місце на Землі
А все тому, що такий захід сонця над Карибським морем викликає захват і трішки заздрощів. Але чимало коментаторів зійшлись на думці, що автор відео прийняв не найкраще рішення ризикувати здоров'ям лише для того, щоб побувати у Мексиці у розпал пандемії коронавірусу. Зате подивитись цей ролик можна цілком безпечно:
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