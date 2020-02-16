Ідеальний сніданок: що має входити у ранкову трапезу

Сніданок є одним із ключових прийомів їжі, який варто не тільки не пропускати, а й правильно підбирати. Розповідаємо, які продукти найкраще їсти вранці.

Саме від сніданку залежить не лише настрій та самопочуття на день, а ще й фігура та міцність здоров'я. Тому важливо серйозно ставитись до смаколиків, які обираєш для ранкової трапези.

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Клітковина. Для нормальної роботи органів травлення у сніданок повинна входити клітковина. До того ж, вона дозволяє надовго втамувати голод, підтримувати здоровий рівень цукру в крові, а також заряджати енергією. Що їсти: цільнозернові продукти, насіння, горіхи.

Білок. Він допомагає підтримувати процеси нарощування м'язової маси та пришвидшує обмін речовин, що доволі важливо для всіх, хто хоче скинути зайві кілограми. Що їсти: яйця, горіхи, сир, кіноа.

Що входить до правильного сніданку

Правильні жири. Це не означає, що улюблена яєчна має плавати в олії. Йдеться про корисні жири, які допомагають організму активно та якісно працювати, а також дарують красиву шкіру та волосся. Що їсти: червона риба, насіння, горіхи, лляна та оливкова олія, авокадо.

Овочі. Це "золоті" продукти для будь-якої трапези, адже вони повинні становити щонайменше половину всієї їжі на тарілці. Джерело вітамінів та мінералів, яке повинне буде у раціоні кожного. Як їсти: можна готувати смузі, додавати до яєчні, готувати салати і т.д.

Що їсти на сніданок

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