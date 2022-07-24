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Ідеальний сніданок: простий рецепт панкейків зі смородиною
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати традиційні американські панкейки по-українськи – на йогурті зі смородиною. Спробуйте і ви такий смачний сніданок!
Євген Клопотенко пропонує приготувати цей сніданок у вихідний день, щоб ви не поспішали, мали час на приготування і ретельне смакування стравою!
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"Пухкі золотаві млинці дуже поширені в Америці, але і в нас багато хто полюбляє ними ласувати. Поки триває сезон смородини, час порадувати себе та близьких такою чудовою стравою. Але насправді у приготуванні можна використовувати не лише свіжі, а й заморожені ягоди", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- 350 г термостатного йогурту 10%
- 2-3 ст. л. цукру (+ 1 ст. л. для смородини)
- 2 яйця
- 10 г розпушувача
- ½ ч. л. солі
- 200 г борошна
- 3 ст. л. олії
- мед до смаку
- 200 г чорної смородини (можна замороженої)
Рецепт панкейків з йогуртом та смородиною:
- Для тіста у великій мисці змішайте 200 г борошна із ½ ч. л. солі та 2-3 ст. л. цукру. Вбийте 2 яйця і всипте 10 г розпушувача.
- Додайте 350 г термостатного йогурту 10% і перемішайте віничком.
- Влийте 2 ст. л. олії. Ще раз ретельно перемішайте тісто віничком до однорідності, влийте ще 1 ст. л. олії, аби тісто не прилипало до пательні.
- В іншу миску викладіть 200 г чорної смородини та додайте 1 ст. л. цукру. Трохи перемішайте, аби цукор добре розподілився. Розігрійте пательню, не додаючи ні олії, ні вершкового масла. Викладайте по 2 ст. л. тіста на центр пательні. Зверху викладайте по 1 ст. л. чорної смородини у цукрі, намагайтеся рівномірно розподілити ягоди по всій поверхні панкейку.
- Смажте 1 хвилину, тоді переверніть панкейк та смажте ще біля хвилини з іншого боку. Застеліть деко пергаментом. Викладіть панкейки на деко, поставте у розігріту до 180 градусів духовку та запікайте ще від 5 до 10 хвилин, поки панкейк не приготується всередині. Коли будете подавати панкейки, викладіть їх один на одний та полийте медом до смаку, якщо є бажання. Прикрасьте страву йогуртом із ягодами чорної смородини.
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