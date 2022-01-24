Чим замішувати омлет та коли його перевертати: важливі нюанси для ідеального сніданку

Омлет – одна з найпопулярніших страв, яку полюбляють готувати зранку. І здавалося б, немає тут нічого складного. Однак варто знати кілька тонкощів, якщо хочете отримати справді смачний сніданок.

Так, щоб структура була однорідною, тісто не рвалося та рівномірно просмажувалося, потрібно знати, чим саме змішувати інгредієнти і коли слід перевертати омлет. Якщо все зроблено правильно, страва вийде дуже смачною. Секретами приготування поділилася фуд-блогерка Наталья Голумб в Instagram.

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Як приготувати ідеальний омлет

Інгредієнти:

яйця – 2 штуки;

кукурудзяне борошно – 2 столові ложки;

сметана – 1 столова ложка;

сіль та перець – на свій смак;

крем-сир для начинки;

вершкове масло для смаження.

Спосіб приготування:

Змішайте усі інгредієнти у глибокій мисці, але перемішувати краще не віничком, а саме виделкою. Так ви не зруйнуєте структуру. Щоб омлет приготувався рівномірно, потрібно трохи нагріти суху сковорідку, а потім кинути шматочок масла. Воно має саме прогрітися, а не "горіти" Коли вся маса уже на сковороді, омлет не варто помішувати чи підіймати. Коли зверху залишиться зовсім небагато рідини, на одну половину викладіть крем-сир, а зверху посипте зеленню. Обережно накрийте другою половиною та потримайте на вогні ще 1 хвилину.

Смачного!

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