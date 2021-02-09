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Ідеальний сніданок: Аніта Луценко поділилася простим рецептом сирників

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Рецепт сирників - фото 1
Рецепт сирників / lifehacker

Фітнес-тренерка, нутриціологиня та телеведуча Аніта Луценко поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram рецептом улюблених сирників. Зірка запевняє, що ці сирники вийдуть ідеальними у будь-кого, а вдома вона готує їх як мінімум раз на тиждень.

Рецепт сирників

Інгредієнти
  • 2 пачки сиру 5% (в брикетах або зернистого);
  • 1 яйце (або банан, який виконує таку є склеюючу функцію);
  • 2 ст ложки борошна;
  • 1 ложка цукру або родзинки;
  • ваніль.

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Ідеальний сніданок: Аніта Луценко поділилася простим рецептом сирників - фото 446873

Спосіб приготування

Змішайте всі інгредієнти виделкою, зліпіть кружечки, приплюсніть їх і відправте або в духовку або на сковороду. Смажити краще на невеликому вогні, використовуючи кокосову олію, вона придає свого аромату.

Можна приготувати суміш з вечора, поставити в холодильник і вранці відразу швидко обсмажити сирники на сніданок.

Ідеальний сніданок: Аніта Луценко поділилася простим рецептом сирників - фото 446874
Ідеальний сніданок: Аніта Луценко поділилася простим рецептом сирників - фото 446875

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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