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Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото

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Стару ферму перетворили в сучасне помешкання - фото 1
Стару ферму перетворили в сучасне помешкання / Srdan Hulak, Robert Matic

Архітектори перетворили старий дім та сарай у новеньке родинне гніздечко, яке сподобається кожному.

Архітектурна студія Architectural Design Studio Branka Juras створила сучасний сімейний будинок зі старої будівлі та ферми у містечку Байчічі у Хорватії. Модернізоване помешкання вдалось повністю оптимізувати під велику родину завдяки використанню всім споруд на території, які вдалось об'єднати в одне ціле. Важко повірити, що такий сучасний родинний дім опинився на місці старої ферми. Стильний дизайн, просторе планування та все, що необхідно для життя – ось що вийшло:

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Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299346

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299347

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299348

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299349

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299350

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299351

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299352

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299353

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299354

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299355

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299356

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299357

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299358

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299359

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299360

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299361

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299362

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299363

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299364

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299365

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299366

Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото - фото 299367

Джерело всіх фото: Srdan Hulak, Robert Matic

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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