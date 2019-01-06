Ідеальний дім для родини у Хорватії: яскраві фото

Архітектори перетворили старий дім та сарай у новеньке родинне гніздечко, яке сподобається кожному.

Архітектурна студія Architectural Design Studio Branka Juras створила сучасний сімейний будинок зі старої будівлі та ферми у містечку Байчічі у Хорватії. Модернізоване помешкання вдалось повністю оптимізувати під велику родину завдяки використанню всім споруд на території, які вдалось об'єднати в одне ціле. Важко повірити, що такий сучасний родинний дім опинився на місці старої ферми. Стильний дизайн, просторе планування та все, що необхідно для життя – ось що вийшло:

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Джерело всіх фото: Srdan Hulak, Robert Matic

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