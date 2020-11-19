Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей

Коли обираєте бабцефон, то потрібно врахувати кілька важливих нюансів, які зроблять покупку телефону для старших людей швидкою. Далі розповідаємо, які телефони для бабусь та дідусів стануть їм у пригоді та будуть легкими у користуванні.

По-перше, варто визначити, який варіант гаджета підійде тому, для кого ви обираєте телефон: звичайний кнопковий телефон чи сучасний смартфон. Також врахуйте зір та дрібну моторику рук майбутнього користувача – можливо, знадобиться телефон з великими кнопками та збільшеним шрифтом. Ще подбайте про те, або гаджет був стійкий до падінь та пошкоджень.

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Захищений смартфон

Не думайте, що для старших людей шлях у світ інтернету закритий. Ні, вони теж можуть йти у ногу з часом. Для сучасних пенсіонерів оберіть смартфон, який буде захищений. Перевага полягає у тому, що такому телефону не страшні падіння чи удари, не страшна вода, пил та бруд. Оберіть, до прикладу, SIGMA MOBILE X-TREME PQ20. У цього смартфона є ще один бонус – акумулятор великої ємності. З такою батареєю телефон не потрібно часто заряджати та можна не переживати, що він вимкнеться у найвідповідальніший момент.

Чому для пенсіонерів може підійти саме смартфон, а не звичайний кнопковий телефон? Можна спілкуватися з родичами через відеозв'язок, що особливо актуально у наш час. Можна дивитися улюблені фільми та програми, якщо немає світла чи не працює телевізор. Можна робити різні фото: важливі документи, списки, потрібні продукти, рецепти, ліки, квіти, домашніх улюбленців тощо. Ще можна оплачувати комуналку вдома.

SIGMA MOBILE

Нагадуємо, що Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!

Телефон з кнопкою SOS

Для тих, хто переживає за своїх родичів, підійде варіант простенького телефону з функцією SOS. Оберіть, приміром, SIGMA MOBILE COMFORT 50 ELEGANCE³ SIMO ASSISTANT, який оснащений кнопкою SOS, яку можна налаштувати на 5 номерів. Якщо людині стає погано або вона у небезпеці, то варто лише натиснути цю рятівну кнопку й на обрані номери телефонів надійде інформація про те, що сталася халепа.

Також у цьому телефоні є те, що потрібно саме старшим людям: великий екран, на якому все добре видно, корпус, який зручно лежить у руці, клавіші з підсвіткою, на випадок, якщо темно і нічого не видно, голосова озвучка набору номера, щоб точно не помилитися та дві кнопки виклику для дзвінків рідним.

Ще у цьому телефоні є оптимальний набір потрібних функцій: будильник, калькулятор, календар, аудіоплеєр, диктофон та світовий час.

Протиударний кнопковий телефон

Для тих, хто не розглядає смартфони, підійде звичайний телефон на кнопці. У цьому сегменті гаджетів є різні варіації, але варто звернути увагу на протиударні моделі. Наприклад, SIGMA MOBILE X-TREME ST68, який захищений від попадання води та пилу у корпус, прослужить набагато довше. Цей телефон здатен 30 хвилин бути під водою на глибині до 1,5 метра й не пошкодитися. Також корпус міцний, а роз'єм для заряду USB Type C зручний тим, що вставляється будь-якою стороною.

SIGMA MOBILE

Зручна функція стане у пригоді – це окрема кнопка активації ліхтарика, який може знадобитися у будь-який момент. Також тут є клавіша SOS, яку можна налаштувати на 4 номери й рідні отримають сповіщення при натисканні на неї.

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