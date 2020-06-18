Ідеальні поєднання продуктів для сніданку, які прискорять метаболізм

А з чого складається ваш сніданок?

Ситний сніданок є одним зі способів досягнення стрункості. Саме з ним фахівці пов'язують прискорює обмін речовин ефект. Тому на сніданок вони рекомендують вживати певні поєднання продуктів.

Щоб мати хороший обмін речовин, пропускати сніданок не можна: для активізації метаболічних процесів, інтенсивного спалювання жирів, прийом їжі вранці повинен початися не пізніше, ніж через годину після пробудження.

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Завдяки йому організм краще регулює коливання інсуліну, в клітинах підвищується чутливість рецепторів до цього гормону – таким чином, сніданок захищає від розвитку інсулінорезистентності та інших метаболічних порушень, асоційованих з набором зайвої ваги, діабетом.

Експерти в області схуднення назвали ідеальні поєднання продуктів на сніданок, що прискорюють обмін речовин. Наприклад, дієтологи радять вживати вівсянку з ягодами і горіхами. Ця страва дає повільні вуглеводи, що зберігають тривале почуття ситості, і білок, чиє засвоєння вимагає великих енергетичних витрат.

Ще один приклад одного з найкращих продуктових сполучень на сніданок – це яєшня з помідорами і цибулею. Яйця містять безліч поживних речовин, які збільшують м'язову масу і продовжують відчуття ситості, що захищає від переїдання, допомагає худнути, підтримувати вагу. Поєднуючи їх з помідорами і цибулею, ми отримуємо додатковий бонус для поліпшення роботи судин, що також сприятливо впливає на обмін речовин, до того ж знижує ризик хвороб серця і мозку.

Яєшня не лише смачна, а й корисна

Грецький йогурт з фруктами або ягодами. Такий йогурт постачає організм мононенасиченим жиром, необхідним для активних функцій, і великою кількістю білка, що дозволяє прискорити метаболізм, а разом з цим і процеси спалювання жиру. Ягоди, шматочки фруктів містять антиоксидантні речовини, також позитивно впливають на жировий обмін.

Авокадо з цільнозерновим хлібом – прекрасна альтернатива хлібу з маслом. Авокадо поєднує надзвичайно корисні омега-3 жирні кислоти і клітковину, яка поліпшує роботу кишківника і відіграє ключову роль в зниженні ваги. Разом з хлібом на сніданок це дасть ефект дуже довгої ситості, а також проявить дію прискорення обмін речовин.

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Зелений чай або вода з лимоном також рекомендуються для вживання вранці – вони допомагають організму відновити втрачену вологу, без якої активний метаболізм просто фізично неможливий. Маленька хитрість: якщо випити зелений чай наприкінці прийому їжі, його антиоксиданти допоможуть організму швидше спалювати жир.

І лише після сніданку експерти рекомендують пити каву. Бережіть себе та будьте здоровими!

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