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Ідеальні повітряні змії виглядають так: відео з восьминогами

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Повітряний змій у формі восьминога - фото 1
Повітряний змій у формі восьминога

Майже кожен хоч раз у житті запускав повітряного змія, хоч зараз це і вважається лише дитячою забавкою, але насправді є дуже крутою розвагою на свіжому повітрі. Особливо, коли "змій" насправді є восьминогом!

На платформі Reddit користувач з ніком MTPokitz поділився неймовірним відео з повітряними зміями, яке за 9 годин стрімко піднялось у тренди мережі. Ролик зібрав понад 70 тисяч балів та більше як тисячу коментарів.

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А все тому, що форма апарату зовсім не нагадує змія, адже виконана у вигляді восьминогів. Здається, саме такими вони і мали бути з самісінького початку, адже виглядає це просто ідеально! Щоправда, коментатори не змогли вирішити, чи це прекрасно, чи дуже страшно.

These octopus kites are absolutely incredible from r/nextfuckinglevel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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