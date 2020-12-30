Ідеальні повітряні змії виглядають так: відео з восьминогами

Майже кожен хоч раз у житті запускав повітряного змія, хоч зараз це і вважається лише дитячою забавкою, але насправді є дуже крутою розвагою на свіжому повітрі. Особливо, коли "змій" насправді є восьминогом!

На платформі Reddit користувач з ніком MTPokitz поділився неймовірним відео з повітряними зміями, яке за 9 годин стрімко піднялось у тренди мережі. Ролик зібрав понад 70 тисяч балів та більше як тисячу коментарів.

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А все тому, що форма апарату зовсім не нагадує змія, адже виконана у вигляді восьминогів. Здається, саме такими вони і мали бути з самісінького початку, адже виглядає це просто ідеально! Щоправда, коментатори не змогли вирішити, чи це прекрасно, чи дуже страшно.

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