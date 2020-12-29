Дівчинка не знала, як кататись з гірки і стала зіркою мережі (відео)

Виховання дітей нелегка справа, але вона сповнена крутих та веселих митей. Особливо, коли дитина не знає, як правильно розважатись на гойдалках.

На платформі Reddit користувач з ніком GnomeChompske поділився кумедним відео з дитячої кімнати, яке за короткий час піднялось у топи. Всього за дві години ролик оцінили у понад 10 тисяч балів та більше як 160 коментарів.

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"Донька мого друга вчиться користуватись гірками", - відзначив автор, пояснивши, чому маленька головна героїня кадру просто робить стрибок віри з верхівки гірки. Здається, для неї такий варіант веселіший, хоч і травматичніший.

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