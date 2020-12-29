Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Дівчинка не знала, як кататись з гірки і стала зіркою мережі (відео)

  • 12
Як правильно відпочивати на гірках - фото 1
Як правильно відпочивати на гірках

Виховання дітей нелегка справа, але вона сповнена крутих та веселих митей. Особливо, коли дитина не знає, як правильно розважатись на гойдалках.

На платформі Reddit користувач з ніком GnomeChompske поділився кумедним відео з дитячої кімнати, яке за короткий час піднялось у топи. Всього за дві години ролик оцінили у понад 10 тисяч балів та більше як 160 коментарів.

І ще: Коли хотів приготувати вечерю: відео з консервою обурило Reddit

"Донька мого друга вчиться користуватись гірками", - відзначив автор, пояснивши, чому маленька головна героїня кадру просто робить стрибок віри з верхівки гірки. Здається, для неї такий варіант веселіший, хоч і травматичніший.

My friend’s daughter learning how to use the slide. from r/KidsAreFuckingStupid

Читайте також: Ось чому не варто ідеально мити скляні двері: епічне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Новорічне меню 2021: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
  • 23 грудня, 14:15
  • 674
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото
  • 16 грудня, 20:00
  • 395
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2733638
Загрузка...
Новини