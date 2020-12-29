На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дівчинка не знала, як кататись з гірки і стала зіркою мережі (відео)
-
- 12
Виховання дітей нелегка справа, але вона сповнена крутих та веселих митей. Особливо, коли дитина не знає, як правильно розважатись на гойдалках.
На платформі Reddit користувач з ніком GnomeChompske поділився кумедним відео з дитячої кімнати, яке за короткий час піднялось у топи. Всього за дві години ролик оцінили у понад 10 тисяч балів та більше як 160 коментарів.
І ще: Коли хотів приготувати вечерю: відео з консервою обурило Reddit
"Донька мого друга вчиться користуватись гірками", - відзначив автор, пояснивши, чому маленька головна героїня кадру просто робить стрибок віри з верхівки гірки. Здається, для неї такий варіант веселіший, хоч і травматичніший.
Читайте також: Ось чому не варто ідеально мити скляні двері: епічне відео
-
21:53Як весело провести свята наодинці: поради секс-експерта
-
21:2030 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Дівчинка не знала, як кататись з гірки і стала зіркою мережі (відео)
-
20:21Дві прості поради, як навчитись цінувати те, що є
-
19:51Вихідні на новорічні свята 2021: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:19Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь
-
18:49З яких келихів треба пити шампанське
-
18:18Гороскоп на 30 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Коли хотів приготувати вечерю: відео з консервою обурило Reddit
-
17:20Курс долара 2021 в Україні: скільки буде коштувати валюта у новому році
-
17:01Оселедець під шубою: покрокові рецепти салату на Новий рік 2021
-
16:51Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: ТОП 10 анімацій про Різдво
-
16:30Салати без майонезу на Новий рік 2021: прості рецепти корисних страв
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:18Які продукти обов'язково мають бути у раціоні після 60
-
15:51Не корона, бро: футболіст Селезньов кумедно переспівав вірусну пісню
-
15:20Ось чому не варто ідеально мити скляні двері: епічне відео
-
14:50Папарацці підловили розповнілу Лану Дель Рей: фото шокували шанувальників співачки
-
14:19До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд
-
14:00Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2021: оригінальні ідеї у фото
-
13:47У США назвали найкращу ринг-гьорл 2020 року у MMA: гарячі знімки красуні
-
13:20Chevrolet показав найдешевший автомобіль у США
-
13:00Небезпека новорічних феєрверків: що потрібно знати про піротехніку
-
12:52Автор Гри престолів Джордж Мартін назвав улюблений серіал 2020 року
-
21:53Як весело провести свята наодинці: поради секс-експерта
-
19:19Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь
-
16:51Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: ТОП 10 анімацій про Різдво
-
14:19До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд
-
12:52Автор Гри престолів Джордж Мартін назвав улюблений серіал 2020 року
-
12:03ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня
-
07:22Учені назвали спосіб приготування кави, від якого варто відмовитися усім
- 28 грудня
-
21:45Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
19:22Ціна на новорічний стіл 2021: у скільки обійдеться святкове меню
-
17:06ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
-
16:20Модний колір Нового 2021 року, який буде в тренді в рік Білого Бика
-
14:20Яник, Принц та Хрусталіна: названо найрідкісніші імена в Україн у 2020 році
-
11:21Лайфхак дня: житель США показав, як очистив будинок від снігу за кілька хвилин (відео)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 грудня
-
07:20Погода в Україні 28 грудня: прогноз на понеділок по містах
- 27 грудня
-
21:51Учені розповіли, яких чоловіків вважають найкращими коханцями
-
19:21Жінки це люблять, але чоловіки про це часто забувають
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:26Найкраща нова музика грудня: ідеальний плейлист зими
-
11:23Переможець Мастер Шеф 10 – Яна Балог: біографія і фото
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня
- 26 грудня
-
21:5120 невдалих фраз, які не варто озвучувати під час сексу
-
19:2110 типів людей, які шалено бісять на Новий рік
-
16:19ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора