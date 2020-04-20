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Ідеальні напої на сніданок: три вдалих варіанти
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Для того щоб залишатися в ідеальній формі, мало займатися спортом, або ж правильно харчуватися.
Все потрібно робити тільки в комплексі. Зокрема, дієтологи називають три типи напоїв на сніданок і називають їх найкращі і найгірші властивості.
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Перше – кава. Хочете не поправлятися після підбадьорливого напою – вибирайте каву без жиру, а любите капучино або лате – готуйтеся до зайвих калорій.
Друге – протеїновий шейк. Це найідеальніший варіант для тих, хто прагне схуднути або підтримувати фізичну форму.
Третє – зелений чай. Головне, що в напої міститься один з найпотужніших катехінів-антиоксидантів, які допомагають схуднути.
Якщо пити зелений чай охолодженим, ваш організм буде витрачати додаткову енергію, щоб підігріти напій. В середньому на те, щоб підвищити температуру однієї чашки чаю, організм витрачає близько 50 калорій. Пийте зелений чай замість більшості напоїв протягом дня. Він тонізує краще за каву, добре втамовує спрагу, не містить калорій, і, як правило, на нього не буває алергії. Утримайтеся і від споживання алкоголю, при цьому не забувайте пити не менше літра води. За день вживайте не менше 4 чашок чаю, більшість – під час дня. Не пийте чай на ніч, тому що можете прокинутися вранці з мішками під очима. Якщо ввечері у вас почуття сильної спраги, краще з'їжте огірок або яблуко. Не купуйте дешевий чай, він може бути поганої якості, і замість схуднення, може тільки нашкодити вашому організму.
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