Ідеальне поєднання: шеф-кухар в США здивував гурманів печеною картоплею з морозивом

У штаті Айдахо, де шеф-кухар ресторану Westside Drive-In Лу Аарон популяризує своє відкриття, картопля надзвичайно популярна. Це – справжній символ регіону. Тут є музей знаменитої бульби. А місцеві фермери вирощують 13 мільярдів фунтів картоплі на рік.

Тож не дивно, що жителі регіону заохочують картопляні експерименти. Морозиво в незвичайній версії цілком закономірно припало до душі ласунам.

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Рецепт картоплі з морозивом

Виглядає страва дуже привабливо. У велику картоплину поміщають кульку ванільного морозива з високим вмістом вершкового жиру. Посипають какао-порошком і печивом. Покривають збитими вершками та меленим арахісом. Вся ця конструкція встановлюється на "калюжці" з шоколадного сиропу.

Попри шок, пережитий відвідувачами при першому знайомстві з десертом, він дуже популярний. За місяць в ресторані з'їдається понад тисяча порцій цієї страви. А одного разу на ярмарку в Західному Айдахо Лу Аарон продав 10000 картоплин з морозивом всього за дев'ять днів. До речі, на цьому ярмарку завдяки своєму нововведенню він три роки поспіль вигравав головну нагороду.

Шлях до досконалості

Незвичайну страву з задоволенням замовляють організатори вечірок. А колеги з кулінарного цеху взяли рецепт на озброєння. Страва пішла в народ у Нью-Йорку і Техасі. А недавно десерт вирішили реалізовувати в Музеї картоплі. І символ штату постав перед відвідувачами в інноваційному втіленні.

Аарон удосконалював свій рецепт протягом 40 років.

Колись, працюючи в готелі "Хілтон", він подав ласощі учасницям жіночої конференції. І одна літня дама накинулася на кухаря з криками, мовляв, вона не може їсти печену картоплю на десерт. Але в більшості випадків страва завойовувала прихильників раз і назавжди. І коли до неї додавалося кленове морозиво зі смаженим мигдалем, і коли версія осучаснилась. Аарон вирішив використовувати печиво, вершки та ваніль. Ванільний варіант шеф-кухар вважає особливо вдалим.

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