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Ідеальне місце: аеропорт у США має особливий зал для очікування (фото)

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Незвичайний зал в аеропорті - фото 1
Незвичайний зал в аеропорті

У мережі не можуть втримати здивування від Міжнародного аеропорту Даллас Форт-Верт, який відкрив особливе місце для тих, хто чекає на виліт. Про таке мріють мандрівники з різних куточків світу.

На платформі Reddit користувач з ніком wj7_02 поділився ефектним фото з аеропорту в Далласі, яке стрімко опинилось у трендах. За короткий час кадр зібрав понад тисячу коментарів та більше як 42 тисячі переглядів. А все тому, що у дописі можна побачити ігровий зал, який додали, щоб мандрівники могли відпочити поки чекають на рейс.

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Щоправда, хто зізнався, що боявся би грати у Counter-Strike вголос, адже служба безпеки б його точно пов'язала. Інших зацікавила невелика кількість відвідувачів, а все через вартість перебування у залі: 11$ за 30 хвилин, 20$ за годину, 35$ за 120 хвилин і 45$ за гру без обмежень у часі.

DFW Airport added a gaming lounge so you can game while you wait for your plane from r/gaming

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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