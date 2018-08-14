Ідеальна вакансія: у Греції шукають спостерігача за котами

Потрібно буде доглядати за 55 котами

Охочі зайняти вакансію повинні бути готові прожити на березі Егейського моря не менше півроку.

У притулку God's Little People Cat Rescue, розташованому на грецькому острові Сірос, проживає 55 котів.

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Зараз у закладі з'явилася вакансія зберігача кішок, яка включає догляд за тваринами та їх годуванні. У вимогах до претендента також сказано, що зберігач повинен вміти керувати автомобілем, щоб вчасно відвезти захворілу тварину до ветеринара.

В обмін притулок платить зарплату, яка становить близько € 600 євро (мінімальна зарплата в Греції) в місяць і оплачує оренду житла. Як сказано в оголошенні, працівникові буде надано "сучасний будинок з власним садом" і видом на Егейське море. Правда, співробітники притулку підкреслюють, що будинок "крихітний", проте розташований "у райському місці".

Власниця притулку Джоан Боуелл зазначила, що віддасть перевагу кандидатам старше 45 років, а також людям, хто не тільки знає, як годувати кішок, але і любить їх, знає їх "психологію" і навички.

"Ця робота для відповідальної, надійної, чесної людини з золотим серцем! Крім годування, кішкам знадобиться багато любові та уваги", - сказано в оголошенні.

Робота розпочинається 1 листопада 2018 року. Перед цим кандидата чекає місяць випробувального терміну.

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